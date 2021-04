Sarri pronto a ritornare in panchina, Pistocchi: “Firma questo mese, c’è anche il Napoli”

Maurizio Sarri è pronto a ritornare in panchina. È questo l’annuncio di Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset vicino ai fatti dell’ex allenatore della Juventus e da sempre suo grande sostenitore.

“Credo che Sarri sia vicino a firmare per una squadra. I suoi agenti lavoravano per cercargli una squadra in Premier, però in Italia oltre al Napoli, c’è anche la Roma“.

“Siamo ad Aprile ed oggi si decidono i giochi, entro questo mese deve firmare“.

Maurizio Sarri sarebbe quindi pronto a sedersi di nuovo su una panchina, o di Serie A o di Premier League.

I tifosi napoletani senza dubbio vorrebbero vederlo di nuovo a Napoli. Nelle scorse settimane, infatti, ci sarebbero stati proprio dei contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l’allenatore toscano che non avrebbe rifiutato un ritorno in Campania. Bisogna sottolineare, però, che negli ultimi giorni la situazione sembra essersi affievolita.