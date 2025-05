Sarri vicino al Milan: chiederebbe Raspadori come primo rinforzo

In casa Milan si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri come principale candidato alla successione di Sergio Conceição. A riportare l’indiscrezione è stato il giornalista Emanuele Cammaroto, intervenuto ai microfoni di “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero. La suggestione Sarri-Milan apre a nuovi scenari di mercato, tra cui l’ipotesi di un interessamento per un suo vecchio pupillo, Giacomo Raspadori, attualmente al Napoli ma in uscita dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Cammaroto ha spiegato che Sarri, da sempre estimatore del talento emiliano, potrebbe chiedere alla dirigenza rossonera di puntare proprio su Raspadori, qualora venisse ufficializzato il suo approdo al Milan. Il calciatore, già accostato alla Lazio durante l’esperienza capitolina di Sarri, è valutato da Aurelio De Laurentiis non meno di 30 milioni di euro. Un’operazione che, se concretizzata, porterebbe benefici sia dal punto di vista tecnico che economico a entrambe le squadre: il Milan acquisirebbe un giocatore adatto al gioco del tecnico toscano, mentre il Napoli realizzerebbe una cessione vantaggiosa per le proprie casse.

Nel frattempo, a Napoli si lavora per ricostruire l’intero reparto offensivo. Oltre alla possibile partenza di Raspadori, sono in uscita anche Simeone, valutato tra i 10 e i 12 milioni, e Ngonge, per cui si spera in un prestito che consenta di recuperare parte dell’investimento iniziale. Politano e Lukaku sono, al momento, gli unici attaccanti confermati. L’obiettivo principale resta Jonathan David, per il quale le trattative con l’entourage sono in corso, nonostante le richieste di commissioni siano elevate.

Il Napoli, comunque, non si limita al solo David. Il club partenopeo sta monitorando anche altri profili, tra cui Bonny del Parma e Lorenzo Lucca, con quest’ultimo vicino alla Juventus. Tra le piste più calde ci sono anche Moise Kean e Darwin Núeñz, due nomi graditi ad Antonio Conte. Kean, attualmente in una fase di stallo, potrebbe essere oggetto di un incontro con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Nunez, invece, è valutato dal Liverpool circa 50 milioni, una cifra che il Napoli potrebbe anche permettersi, soprattutto in caso di cessioni importanti.

In conclusione, il futuro del mercato italiano potrebbe passare da questi incroci tra Napoli e Milan, con Sarri protagonista non solo in panchina, ma anche come potenziale artefice di un trasferimento che avrebbe un forte impatto mediatico e tecnico. Il possibile approdo di Raspadori a Milano rappresenterebbe una mossa strategica, mentre il Napoli, sotto la guida di Conte, si prepara a rivoluzionare l’attacco, puntando su nomi di peso per tornare competitivo da subito anche in Europa.