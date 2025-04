Sassari, ennesima truffa ai danni dell’Inps. Uomo si finge cieco, ma guarda a casa dei dvd

Ennesima truffa ai danni dell’Inps. Questa volta, la vicenda ha avuto luogo a Sassari. Un uomo di 68 anni ha finto di essere cieco per ben lunghi 13 anni. La remunerazione prevista per tale disabilità è stata di 1300 euro al mese.

Per la Procura, il soggetto avrebbe messo in atto una vera e propria finzione. La tesi è stata ulteriormente rafforzata dalle indagini della Guarda di Finanza. Stando a quanto scovato all’interno dell’abitazione del sessantottenne, l’uomo era solito guardare dvd con contenuti erotici. Un’abitudine che poco si concilia con quelle di un individuo che si professa completamente cieco.

In realtà, per l’accusa questa non è nient’altro che l’ennesima prova. Già in precedenza, erano stati notati atteggiamenti, molto lontani da una cecità totale. L’uomo era solito andare a prelevare lui stesso l’assegno, da solo; senza alcun aiuto.

Inoltre, stando a quanto emerso dai pedinamenti, non andava in giro né con un cane né avvalendosi del sostegno del noto bastone bianco. Attraversava la strada con estrema disinvoltura, preoccupandosi di guardare a destra e a sinistra, per non essere investito. Una volta, arrivato al pianerottolo, prendeva le chiavi dalla tasca e apriva la porta con molta tranquillità.

Se l’esito della sentenza dovesse essere negativo, il signore dovrà restituire quanto percepito dall’2007 al 2020, dalle casse statali. La somma stimata si aggira sui 189.000 euro. Il processo è stato rinviato al 22 Ottobre.