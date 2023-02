Sassuolo, agente di Lauriente: “Interesse del Napoli? Motivo di orgoglio”

Armand Lauriente è uno dei giocatori e principali talenti del Sassuolo. La squadra, infatti, è felice di poter contare sul suo operato ma stando alle parole del suo agente potrebbe essere motivo di interesse di altri top club.

Interesse del Napoli?

Roberto Meloni, agente del calciatore, è intervenuto a Radio Crc e ha parlato anche del futuro di Lauriente: “Interesse del Napoli? È motivo di orgoglio avere gli occhi addosso di grandi club“.

E ancora: “Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare per cui siamo felici dell’interesse dei grandi club tra cui il Napoli, ma vedremo quale sarà il suo futuro, è tutto nelle sue mani.

Laurientè ha già giocato come esterno destro, riesce ad adattarsi facilmente in entrambe le fasce. Lo preferisco a sinistra perché rientra sul destro e credo possa fare più male”. Staremo, dunque, a vedere se Aurelio De Laurentiis prenderà in seria considerazione l’opportunità di portarlo in azzurro.