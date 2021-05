Sassuolo, Boga annuncia l’addio e si scontra con la società: Napoli alla finestra

Quello di Jeremie Boga non è stato un ottimo anno a Sassuolo, iniziato male e finito peggio. Dopo le tante voci di mercato, l’ala francese aveva optato per la permanenza nel club neroverde, probabilmente un po’ controvoglia. Ne è seguita una stagione molto altalenante, fatti di tanti bassi e pochi alti.

I numerosi infortuni e la scarsa forma fisica hanno fatto sì che Boga sia destinato a lasciare Sassuolo. Riguardo all’imminente addio i rapporti tra giocatore e club si sono ulteriormente incrinati. Nelle ultime ore infatti l’ala ex Chelsea ha letteralmente annunciato il suo addio al club emiliano in un’intervista, non autorizzata, rilasciata al media francese L’Equipe.

Ovviamente, come fa sapere la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo non l’ha presa benissimo. Boga sarà così pesantemente multato, macchiando il suo finale di avventura in maglia neroverde. Ciò che appare certo al momento è che tra pochissimo le strade si separeranno, difficile però ipotizzare la meta.

Intanto su tutte le contendenti vi è il Napoli che da tempo ha individuato in Boga il profilo ideale per far rifiatare Insigne sulla fascia sinistra. Mentre infatti a destra il ruolo è coperto da Lozano e Politano, la fascia opposta non vede alcun ricambio al capitano azzurro.

In tale direzione però non va trascurato il ritorno a Napoli di Adam Ounas. L’ala franco algerina infatti ha fatto benissimo in questa stagione trascorsa in prestito tra le fila del Crotone. Chissà che il prossimo allenatore non decida per la sua permanenza alle pendici del Vesuvio.