Sassuolo, Dionisi applaude il Napoli: “Ha vinto la squadra più forte, ha meritato”

Al termine della partita contro il Sassuolo, il tecnico della squadra neroverde, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita vinta dalla squadra di Luciano Spalletti: “Ha vinto la squadra più forte, la squadra che ha meritato. È un peccato finire con zero gol fatti per quanto abbiamo creato, sia all’andata che al ritorno, e questo è il rammarico più grande“.

“Sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia, l’ha dimostrato anche oggi. Peccato, in alcune situazioni potevamo riaprirla o rimanere attaccati alla partita. Il Napoli ha vinto con merito, ma sul 2-0 abbiamo avuto delle occasioni e meritavamo di rimanere attaccati alla partita. Poi il Napoli ha tanta qualità e non era facile, ma sono soddisfatto di quanto fatto“.

Parole sorprendenti quelle dell’allenatore del Sassuolo, il quale ha dichiarato espressamente i meriti del Napoli. Durante la conferenza, infatti, hanno cercato in tutti i modi di estrapolare qualche frase al mister per il mancato fallo durante il gol di Osimhen. Dionisi, però, ha messo tutti a tacere applaudendo la squadra di Luciano Spalletti.