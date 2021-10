Sassuolo, Dionisi: “Complimenti al Napoli, prima o poi si fermerà”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua squadra ed anche del Napoli che, in queste prime sette giornate ha portato a casa tutti i punti previsti da regolamento.

“Complimenti a loro, che posso dire? Dico che non è facile fare quello che ha fatto il Napoli, il difficile sarà confermarsi perché tutti cercheranno di interrompere questa striscia positiva“.

“Prima o poi si fermerà, vincere le prime sette non è cosa da tutti e i complimenti sono d’obbligo“.

Alessio Dionisi ha quindi non solo fatto i complimenti alla squadra e a Spalletti ma, ha fatto capire, che alla ripresa dopo la sosta non sarà facile continuare a confermarsi in questo modo.

Dal Sassuolo, fino a questo momento, ci si aspettava qualcosa in più. Nonostante la cessione di Locatelli, infatti, la squadra ha ancora qualche pezzo pregiato come Boga e Berardi e l’attuale posizione in classifica non è molto soddisfacente.