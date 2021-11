Sassuolo, lo Shaktar Donetsk piomba su Boga: anche il Napoli alla finestra

Uno dei pallini storici del Napoli di Aurelio De Laurentiis è probabilmente Jeremie Boga. L’ala del Sassuolo piace da tempo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, soprattutto in ottica futura come vice Insigne.

Nelle ultime ore però, come riportato dal portale Tuttomercatoweb, sulle tracce dell’ex attaccante del Chelsea si sarebbe catapultato lo Shaktar Donetsk. Alla guida tecnica della squadra russa infatti vi è Roberto De Zerbi, che Jeremie Boga lo ha lanciato e lo ha fatto crescere in un Sassuolo giovane e vivace.

Il valore dell’ala del Sassuolo si attesta intorno ai 25 milioni di euro. Il club nero verde non ha ancora deciso che fare del proprio tesserato, ma una decisione di certo va presa in vista dell’imminente finestra di calciomercato.

La concorrenza di Shaktar e Napoli potrebbe infatti ben presto crescere, attirata dalla svalutazione economica del giocatore. Le prestazioni dell’ala francese non stanno convincendo molto, e inoltre la sua situazione contrattuale non permette al Sassuolo di chiedere cifre esorbitanti.

Allo stesso tempo comunque il Napoli dovrà risolvere quanto prima la grana Insigne, per capire come operare sul mercato in entrata nel caso di addio del capitano. Probabile infatti che l’eventuale cessione del numero 24 possa accelerare proprio la trattativa per Jeremie Boga, pronto a prendere le redini della fascia sinistra d’attacco.