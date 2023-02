Sassuolo-Napoli, il Mapei Stadium è azzurro nonostante il divieto: 10 mila tifosi presenti allo stadio

È in corso la partita tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium. La squadra di Luciano Spalletti affronta i neroverdi in trasferta per portare a casa altri punti decisivi per la lotta al titolo di campione di Serie A.

Mentre gli azzurri sono in campo, però, qualcosa d’incredibile sta succedendo sugli spalti. Nonostante il divieto imposto dalle autorità, infatti, sono circa dieci mila i tifosi azzurri presenti allo Stadio del Sassuolo, con i contorsi del Mapei Stadium che sono dipinti d’azzurro con sciarpe, maglie e bandiere raffiguranti la SSC Napoli.

Questo il comunicato del club neroverde dei giorni scorsi: “Per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite. Si ricorda poi che è disposta la chiusura del settore ospiti e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli“.