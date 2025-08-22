Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Conte col 4-1-4-1, escluso un titolarissimo dello Scudetto

La Serie A 2025/2026 prende ufficialmente il via e il Napoli di Antonio Conte debutta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con fischio d’inizio previsto per le 18.30 del 23 agosto. La vigilia era stata caratterizzata da grande attesa per la prima formazione ufficiale del tecnico leccese, che ha confermato le sue idee tattiche puntando su un 4-1-4-1, modulo che dovrà rappresentare l’identità della nuova stagione azzurra.

La notizia più rilevante riguarda la porta del Napoli: sorprendentemente non ci sarà Alex Meret, escluso dall’undici titolare. Al suo posto Conte ha deciso di affidarsi al nuovo arrivato, una scelta che rappresenta già un segnale forte di rinnovamento e che inevitabilmente farà discutere tifosi e addetti ai lavori. Una mossa che indica come il tecnico pretenda affidabilità immediata in un ruolo chiave.

Davanti al portiere, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo a destra, punto fermo e capitano, Rrahmani e Juan Jesus al centro, con Olivera preferito a sinistra. In mediana, davanti alla difesa, agirà Lobotka, incaricato di garantire equilibrio e impostazione.

Il quintetto di centrocampo, oltre Lobotka, vedrà sulla destra Politano, sulla sinistra McTominay, mentre in posizione centrale Conte ha deciso di puntare su Anguissa e De Bruyne, una scelta che coniuga fisicità e dinamismo. Davanti, unico terminale offensivo, ci sarà Lorenzo Lucca, pronto a guidare l’attacco azzurro.

Il Napoli si presenta dunque alla prima di campionato con una formazione solida, aggressiva e con gerarchie già ben definite. L’esclusione di Meret rappresenta la prima vera scossa dell’era Conte, una decisione che avrà certamente riflessi sulle dinamiche interne e che sarà al centro del dibattito post-partita.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Koné; Berardi, Laurienté, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte