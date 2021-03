Sassuolo-Napoli, parla l’agente di Traoré: “Cercato dal Napoli ma Ancelotti ai tempi scelse altri”

Era quasi tutto fatto per l'arrivo di Traoré al Napoli, poi Ancelotti si mise di traverso. Il tecnico non voleva in squadra giovani da plasmare ma giocatori già strutturati e tutto sfumò

Alla vigilia del match di campionato tra Sassuolo e Napoli tornano a galla vecchi rumor di mercato che volevano i partenopei sulle tracce del baby talento nerazzurro Hamed Traoré. Il giovane ivoriano di proprietà dell’Empoli era stato accostato in tempi non sospetti ai partenopei durante l’avventura di Ancelotti. Purtroppo però, nonostante i tanti sondaggi, l’acquisto non arrivò mai.

A parlare di quell’affare oggi è lo stesso agente del classe 2000 ai microfoni di CalcioNapoli24 TV che svela: “Traoré e il Napoli? Ai tempi c’era Ancelotti ma non ci fu trattativa vera. Ci fu un contatto tra De Laurentiis e Corsi. Il Napoli era interessato ma la trattativa non è mai decollata. Ancelotti ha sempre avuto giocati strutturati in carriera. Non bocciò Traoré ma scelse altri come Fabian Ruiz“.

Ancelotti, dunque, fu l’unico ostacolo tra il club e il giocatore che dopo la prima stagione all’Empoli da titolare strabiliò un po’ tutti. Nonostante la battuta d’arresto però ci potrebbe essere ancora tempo per impostare una strategia di mercato e magari vincere la concorrenza della Juventus, da sempre promessa sposa dell’ivoriano.

Come spiega l’agente Imborgia infatti: “Esiste una situazione molto ben definita con la Juventus ma dipende da tante cose e soprattutto da quello che vorranno fare i bianconeri. Se la Juve lo vuole se lo porta a casa ma se decidono diversamente non ci faremo trovare impreparati“.

La temperatura si alza quando il nome dell’attuale tecnico nerazzurro De Zerbi viene accostato alla panchina del Napoli. Non è un mistero che la proprietà azzurra stia valutando diversi altri candidati a succedere al timone del Napoli alla fine dei questa stagione. Anche in questo caso il commento di Imborgia non sembra lasciare spazio a dubbi. “Italiano, Juric e De Zerbi candidati alla panchina del Napoli? Italiano è la novità. Juric quello più pratico. De Zerbi è quello più affermato, forse quello più aderente alla politica di De Laurentiis“.