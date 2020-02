Sassuolo-Roma, le probabili formazioni: Kolarov in panchina. De Zerbi sceglie Djuricic

Nell’anticipo del sabato sera della 22esima giornata di Serie A andrà in scena Sassuolo-Roma, gara che promette spettacolo ed emozioni, dato che mette di fronte uno dei migliori attacchi interni (38 reti per i neroverdi) e la miglior difesa in trasferta (solo 7 reti subite dai giallorossi lontani dall’Olimpico).

LE SCELTE DI DE ZERBI – Per l’occasione il tecnico neroverde dovrà rinunciare a Peluso squalificato e Chiriches infortunato. In difesa rientra Ferrari, a centrocampo Obiang in vantaggio su Magnanelli per un posto nei due davanti la difesa accanto a Locatelli. Sulla trequarti Djuricic al posto dell’acciaccato Traoré.

LE SCELTE DI FONSECA – Il tecnico portoghese dovrebbe confermare l’undici che ha pareggiato contro la Lazio. Verso l’esclusione dunque Kolarov, con Santon a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo Cristante e Veretout, sulla trequarti Kluivert in leggero vantaggio su Perotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.