Sbalzi di temperatura: i rischi per la salute e il benessere

I sempre più frequenti sbalzi di temperatura possono influenzare il nostro stato di salute? Quest’estate è stata caratterizzata da un caldo molto intenso e ora con l’arrivo dell’autunno siamo di fronte a sbalzi di temperatura repentini con temperature molto basse al mattino e alla sera e più alte verso mezzogiorno e nel primo pomeriggio.

Inoltre, in autunno giornate più calde si alternano a quelle più fredde.

Queste variazioni di temperatura però non giovano alla nostra salute e influiscono negativamente sull’organismo. Secondo gli specialisti il nostro corpo non si adatta facilmente ai frequenti cambiamenti dal freddo al caldo. Per questo motivo è importante proteggersi e scegliere di seguire uno stile di vita il più sano possibile.

Quali sono i rischi per la salute

I cambi repentini e gli sbalzi di temperatura, come il passaggio da un caldo eccessivo a un freddo pungente, impattano in modo negativo sull’organismo. Il rischio è principalmente quello di incorrere in problemi di salute come: faringiti, raffreddori, mal di gola, mal di testa.

Questo perché il nostro organismo reagisce ai cambi di temperatura con l’attivazione del meccanismo di termoregolazione, che coinvolge vari organi, apparati e funzioni, come polmoni, sistema nervoso e cardiocircolatorio, ormoni.

Il corpo umano può dunque risentire di questi cambiamenti ed ecco perché proprio durante il cambio stagione è possibile ammalarsi più facilmente in quanto i microrganismi come virus o batteri trovano un ambiente idoneo per sopravvivere.

L’importanza dell’alimentazione

I cambi di temperatura e l’arrivo di una nuova stagione possono essere affrontati anche con la giusta alimentazione. Un consiglio valido è quello di eliminare gli eccessi di alcool o di cibo, soprattutto nei periodi in cui si concentrano la maggior parte delle uscite conviviali.

Dopo di che bisogna improntare la propria alimentazione verso la scelta di alimenti che supportino al meglio il sistema immunitario, scegliendo verdure di stagione come zucche, funghi, zucchine, barbabietole, finocchi, patate, peperoni, cipolle, sedano, bietole, spinaci. Tutte verdure ricche di acido folico, di carotenoidi, di vitamina C, di vitamina A e di antiossidanti.

Una temperatura stabile in casa

Se è vero che non possiamo agire sulle temperature esterne è altrettanto vero che possiamo intervenire su quelle domestiche. Infatti, la soluzione migliore per proteggersi dai fastidiosi sbalzi è cercare di stabilizzare la temperatura interna attraverso un sistema di climatizzazione come quello a pompa di calore , ideale sia nei mesi più caldi sia in quelli invernali, perché consente di ridurre gli sbalzi, con benefici sulla propria salute.

Come vestirsi per proteggersi dalle temperature instabili

Anche l’abbigliamento è importante per vivere al meglio, fuori e dentro le mura domestiche, soprattutto nelle stagioni in cui la temperatura varia molto nei diversi momenti della giornata e in funzione del meteo. Per esempio, con l’autunno è preferibile indossare abiti che permettano di mantenersi al caldo ed essere protetti nelle ore più fredde e che sia il più possibile traspirante durante quelle più calde. L’autunno è il periodo ideale per vestirsi a “cipolla”, ovvero a strati, in questo modo sarà più facile evitare di sudare ed esporsi a colpi d’aria e a conseguenti malanni stagionali.