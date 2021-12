Scamacca alla Fiorentina per Vlahovic, la pazza idea di mercato

Gianluca Scamacca potrebbe finire alla Fiorentina nel corso dell’operazione Vlahovic, sotto la direzione della Juventus

È il Corriere Fiorentino a riportare la folle idea di calciomercato. Secondo quanto riportato dall’omonima testata Toscana, la Juventus potrebbe acquistare Gianluca Scamacca per poi girarlo alla Fiorentina nel corso dell’operazione che porterebbe a Torino Dusan Vlahovic.

La Viola è interessatissima al calciatore in forza al Sassuolo. Tanto da far concorrenza alla compagine bianconera, che ha ormai da tempo puntato l’attaccante Italiano.

Il folle scambio che farebbe contenti tutti

L’operazione sembra difficile, ma potrebbe essere il giusto compromesso per far ottenere ad entrambe le squadre quello che cercano. La Juventus acquisterebbe Scamacca dal Sassuolo, per poi scambiarlo insieme ad un conguaglio economico per Vlahovic della Fiorentina.

Resta un grosso problema nel momentaneo, la volontà del giocatore e la resistenza del Sassuolo. I Neroverdi potrebbero far partire la punta Italiana solo quest’Estate, vista la difficoltà a reperire un degno sostituto a stagione in corso.

La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe optare per un trasferimento estivo per gli stessi problemi degli Emiliani e con la necessità di reperire un attaccante già da ora, senza perderne uno così di peso.

La Juventus dunque potrebbe dover puntare su altri obiettivi, visto che dovrà per forza rinforzarsi in attacco per il mercato di Gennaio. Non è detto che il clamoroso scambio non si possa concretizzare. L’Estate è lontana, ma Vlahovic già scalda gli animi di mezza Europa. Scamacca sarà acquistabile, ci si chiede però chi l’avrà vinta nella corsa ai due giocatori.