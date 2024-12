Scamacca e Angela Nasti: storia al capolinea, il calciatore torna con l’ex Flaminia Apolloni

La relazione tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti è ufficialmente giunta al termine. Dopo mesi di speculazioni, la conferma è arrivata in maniera inaspettata: attraverso le foto della cena natalizia dell’Atalanta, squadra in cui Scamacca milita dal 2023, è emerso che l’attaccante ha ritrovato l’amore con la sua ex, Flaminia Apolloni.

La notizia ha suscitato grande scalpore sul web, soprattutto perché i due erano stati avvistati insieme per la prima volta dopo lungo tempo, lasciando intendere che la loro storia non si fosse mai completamente conclusa.

Un passato mai dimenticato

La relazione tra Scamacca e la Apolloni, durata circa tre anni, era finita la scorsa estate, poco prima che il calciatore ufficializzasse la sua relazione con Angela Nasti. Le tempistiche avevano sollevato dubbi e ipotesi su un possibile tradimento, ma i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito tali voci. Ad alimentare ulteriormente le polemiche è stata una recente story su Instagram di Chiara Nasti, sorella di Angela, che con un commento al vetriolo ha puntato il dito contro Flaminia e, indirettamente, contro Scamacca: “Caz*o ridi che sei cornuta”.

Reazioni e silenzi

La vicenda ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della coppia, molti dei quali non si aspettavano un epilogo così repentino. Angela Nasti, a differenza della sorella, ha scelto di non commentare pubblicamente l’accaduto, mantenendo riservati gli aspetti privati della sua vita. Dal canto suo, Flaminia Apolloni non ha ancora risposto alle provocazioni, preferendo rimanere in silenzio.

Mentre sui social si accendono dibattiti e frecciatine, per Scamacca il capitolo con Angela sembra essere definitivamente chiuso. La relazione con Flaminia Apolloni rappresenta un nuovo inizio, o forse il ritorno a una vecchia fiamma mai davvero spenta.