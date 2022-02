Scamacca, Frattesi e Raspadori. La Juventus bussa al Sassuolo

La Juventus potrebbe acquistare nuovamente dai neroverdi. Dopo Manuel Locatelli potrebbe esservi una nuova trattativa tra le due società

La vittoria del Sassuolo contro l’Inter è una vetrina importante per i talenti dei neroverdi. Gli emiliani stanno lavorando benissimo con i loro giovani, con Dionisi che sta riuscendo a creare una squadra in perenne crescita ma comunque con i piedi per terra. Giovani e forti, a volte anche Italiani. È questo il mantra del Sassuolo che sta dimostrando di saper valorizzare a dovere i propri calciatori. Tanto bene da ingolosire le big, tra cui anche la Juventus.

Su tutti i calciatori la Juventus sembra apprezzarne tre. Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori sembrano essere nella lista della spesa di Madama. Gli ultimi due specialmente.

In estate ne sapremo di più

L’arrivo di Dusan Vlahovic e la possibile permanenza di Alvaro Morata sembrano precludere l’arrivo di Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano sembrava essere un obiettivo dichiarato bianconero, che difficilmente ora arriverà. I bianconeri sembrano essere messi bene in quel ruolo specifico, con il giocatore che potrebbe finire all’Inter.

Discorso differente per Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Entrambi i giocatori sono corteggiati anche dai meneghini, ma la Juventus starebbe puntando in colpo da tempo. Frattesi potrebbe preferire una partenza verso la sua amata Roma, nonostante non disdegnerebbe l’Inter o la Juventus. Giacomo Raspadori sembrerebbe invece poter essere il post Dybala. Se l’argentino non dovesse rinnovare i bianconeri si butterebbero sul calciatore neroverde, che però ha dichiarato di tifare Inter.

Situazione che non fermerebbe la Juventus, pronta a provare il clamoroso colpo e a regalare ad Allegri un’altra pedina importante per il futuro. Intanto il Sassuolo si coccola i propri gioielli, iniziando a sfregarsi le mani per le future plusvalenze.