Scamacca, scontro Juve e Inter

Le due potenze della Serie A stanno definendo i rispettivi piani per la finestra di trasferimento estiva. Per questo motivo sono sulle tracce di Gianluca Scamacca, un attaccante che non si trova bene al West Ham

L’Inter ha prenotato il suo posto nei quarti di finale di Champions League, dopo aver resistito contro il Porto. Nel frattempo, i campioni della Supercoppa italiana sono pronti a diventare uno dei protagonisti della prossima finestra estiva di trasferimenti, nel 2023.

Da valutare l’incerto destino di Romelu Lukaku (in prestito dal Chelsea) e di Edin Dzeko (36 anni). Due professionisti che, sicuramente, condizioneranno la pianificazione del loro centrocampo d’attacco per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport guarda anche a Gianluca Scamacca (24 anni).

Gianluca Scamacca è sotto i riflettori

Un attaccante che, con suo grande rammarico, sta vivendo un adattamento complesso in Premier League. Al West Ham United è entrato nella lista della spesa dei nerazzurri. E non è da trascurare nemmeno l’alternativa della Juventus, che sta monitorando Scamacca.

Legati al club londinese fino a metà del 2027, i piemontesi si fionderebbero sull’ex Sassuolo in caso di cessione del 23enne Dusan Vlahovic. Con un curioso dilemma in vista per gli Hammers, Gianluca Scamacca potrebbe innescare un vibrante duello a due tra i bianconeri e l’Inter in Serie A.

Qualche giorno fa l’allenatore degli Hammers ha detto su di lui: “Il suo gioco da collante è molto buono, ma sappiamo che le sue condizioni fisiche devono essere molto migliori di quello che sono attualmente. L’applicazione c’è, in generale gioca bene, ma non lo abbiamo visto così tanto inserito nel lavoro che stiamo facendo“.