Scamacca, secondo la Gazzetta l’Inter potrebbe fare come per Lautaro

Scamacca conteso tra Juventus e Inter, i nerazzurri potrebbero accontentare però le richieste del Sassuolo durante l’Estate

Gianluca Scamacca è nel bel mezzo di un vero e proprio assalto di mercato. Inter e Juventus sono agguerrite, con il Sassuolo che però continua a ribadire che vorrebbe cederlo solamente la prossima Estate.

Il calciatore è valutato 40 milioni e la squadra Emiliani vorrebbe trarne il più possibile, visto anche il buon momento di forma del calciatore. Tra contropartite e soldi cash, il caldo torrido dell’Estate si infiammerà ancor di più.

Tra scambi e soldi, con l’Inter che studia alla Lautaro

L’Inter potrebbe accontentare il Sassuolo con una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, ma solo a stagione finita. Difficilmente Marotta potrebbe spingere a stagione in corso, anche visto un attacco che sta andando piuttosto bene. Quindi si prospetta un arrivo in stile Lauraro.

“Tutto sulla scorta di una felice esperienza passata con Lautaro Martinez appena arrivato nel 2018-19: era il suo anno di apprendistato nerazzurro e Mauro Icardi era ancora re. Quel periodo assieme al connazionale è servito per costruire il Toro famelico che ora si gode Simone Inzaghi. Uno Scamacca vestito di nerazzurro vivrebbe quindi una stagione, la prossima, alle spalle di Edin, proprio come il Toro fece con Maurito prima di spiccare il volo e poter vivere di vita propria: non concorrenza ma convivenza con ruoli ben definiti, non competizione ma transizione da guidare scientificamente” le parole della Gazzetta dello Sport, che non fanno altro che confermare quanto detto.

Dal canto suo, l’Inter potrebbe portare contropartite gradite al Sassuolo. Pirola e Pinamonti, quest’ultimo valutato 20 milioni, potrebbero essere gli indiziati per l’Estate. La Juventus invece potrebbe tentare un assalto già a Gennaio, offrendo un pagamento dilazionato in più anni pari a 35 milioni di euro più delle contropartite. Più o meno come fatto con Locatelli.