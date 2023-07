Scamacca tra Roma e Inter

Secondo la Gazzetta Dello Sport, la Roma è pronta a lanciare un vero e proprio assalto all’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca, che potrebbe tornare in Italia quest’estate. L’Inter, però, sembra essere in vantaggio

La squadra di Mourinho inizierà una vera e propria corsa all’attaccante 24enne, con un’offerta di 20 milioni di euro o superiore prevista per questa settimana, con l’obiettivo di rinforzare la propria prima linea. Ma non sono i soli: anche l’Inter, attualmente in vantaggio, punta all’italiano. I nerazzurri starebbero decidendo tra lui e Balogun, con la dirigenza che spinge per quest’ultimo.

Scamacca ha espresso apertamente il suo desiderio di unirsi ai giallorossi quest’estate, ammettendo apertamente di voler tornare nella capitale italiana e la Roma è un suo estimatore, ma finora nessuno è riuscito a trovare un accordo con il West Ham per assicurarsi i suoi servizi.

Le ultime

Ora i giallorossi sono pronti a mettere alla prova la determinazione del West Ham con un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, visto che Mourinho è diventato impaziente di aspettare un nuovo attaccante dopo il grave infortunio di Tammy Abraham alla fine della scorsa stagione.

La squadra italiana è disposta a vendere Abraham la prossima estate per finanziare l’acquisto di Scamacca in questa finestra di mercato, ma anche l’Inter è interessato all’attaccante del West Ham, con i nerazzurri che hanno soldi da investire avendo deciso di non ingaggiare Romelu Lukaku. Il gigante belga continua ad essere nel mirino della Juventus, anche se al momento lievita notevolmente la possibilità di vederlo trasferirsi in Arabia Saudita.