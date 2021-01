Scambio Dzeko-Sanchez, nella trattativa possono finire anche Pinamonti e Radu

Giornata importante per Roma e Inter, i club stanno portando avanti lo scambio Dzeko-Sanchez, ma la trattativa è tutt’altro che semplice e le parti si incontreranno nuovamente nella giornata di oggi per cercare l’intesa.

L’ostacolo più grande riguarda l’ingaggio del centravanti bosniaco, che non rientra nei parametri indicati dal Decreto Crescita. Decreto che all’Inter, invece, consente un risparmio del 50% sullo stipendio dell’attaccante cileno.

Per colmare la distanza nella trattativa potrebbero finire altre contropartite. In primis si è parlato di Andrea Pinamonti, attaccante già cercato dalla Roma in passato. Secondo Il Messaggero, invece, ci sarebbe anche Ionut Radu come possibile contropartita.

L’agente dell’estremo difensore nella giornata di ieri era nell’hotel milanese in cui si sono incontrati Tiago Pinto e Ausilio. Indizio, dunque, assolutamente da non sottovalutare.

Radu già in passato è stato vicino alla Roma, precisamente quando i due club misero in piedi l’operazione Nainggolan. Alla fine, però, i giallorossi decisero di puntare su Nicolò Zaniolo.

Fonte: Forzaroma.info