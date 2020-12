Scambio Eriksen-Dybala? La Juventus non è interessata

Il danese non figura tra gli obiettivi di mercato dei bianconeri

L’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter non è mai decollata, il trequartista danese sembrava destinato ad un ruolo di assoluto protagonista nell’undici di Antonio Conte, ma ha faticato a trovare la giusta collocazione in campo e sembra incompatibile con il tipo di gioco richiesto dal tecnico.

Lo scarso minutaggio potrebbe spingere il giocatore a chiedere il trasferimento, ipotesi concreta e confermata direttamente dall’ad nerazzurro Beppe Marotta a Sky Sport prima della sfida con il Sassuolo:

“Se Eriksen a gennaio avrà giocato poco, sarà il primo a chiedere il trasferimento. Dobbiamo farlo senza assoluta polemica da una parte e dall’altra, semplicemente considerandola un’operazione di mercato positiva che non è stata funzionale fino in fondo per quella che è un’esigenza tecnico-tattica”.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che il danese approdasse alla Juventus in uno scambio con Paulo Dybala, alle prese con un periodo piuttosto complicato in bianconero e nella difficile trattativa per il rinnovo contrattuale.

Stando però a quanto riportato da Sportmediaset, si tratterebbe di fantamercato, dato che c’è troppa distanza nella valutazione dei cartellini (Dybala vale 80 milioni, Eriksen 20) e la Juve non sarebbe interessata al giocatore. Possibile che il danese torni in Inghilterra o sbarchi in Francia.