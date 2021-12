Scambio Icardi-Arthur con il PSG, l’indiscrezione dalla Spagna

Fichajes lancia l’indiscrezione che vorrebbe Mauro Icardi alla Juventus e Arthur a fare il percorso inverso

Sia Mauro Icardi che Arthur sembrano essere dei potenziali addii per le rispettive squadre. Se per Arthur il percorso con la Juventus potrebbe continuare fino ad almeno quest’estate, nonostante le tante squadre interessate, quello di Maurito sembrerebbe essere ai titoli di coda già per Gennaio.

Arthur sta iniziando a trovare più continuità con la Juventus, nonostante non sia propriamente congeniale al gioco di Allegri. Dalla Spagna però sembra arrivare la clamorosa indiscrezione di un possibile scambio tra Paris Saint Germain e Juventus.

Messi chiama Arthur, l’Italia chiama Icardi

Stando a quanto riportato da Fichajes, nelle ultime ore starebbe montando l’idea di un trasferimento incrociato. Arthur Melo della Juventus finirebbe a vestire la maglia dei francesi del Paris Saint Germain. Mentre l’Argentino Mauro Icardi potrebbe finire alla Juventus. Uno scambio che potrebbe far felici tutti.

Il 25enne Brasiliano troverebbe al Paris Saint Germain un suo vecchio compagno dei tempi del Barcellona, Messi, e potrebbe rilanciarsi in una big. Mauro Icardi invece finirebbe per rimpolpare le fila di una squadra sterile sotto porta, in un campionato che già conosce e con la maturità di un giocatore che però può a 28 anni dare ancora tanto.

Entrambi i calciatori sono a margine del progetto con le rispettive squadre. Che questo scambio possa aiutare tutti? Di sicuro la Juventus ne gioverebbe, con Icardi che si leverebbe dal disastro che sembra stia per diventare lo spogliatoio del PSG. Uno spogliatoio così spaccato rischia di diventare un’opportunità golosa per chiunque.