Scambio McKennie-Ndombele, Paratici offre e la Juventus risponde

Secondo quanto trapela dalla Gazzetta dello sport, Fabio Paratici avrebbe offerto Ndombele in scambio per Weston McKennie

I problemi a centrocampo della Juventus non sono pochi. Tra giocatori con poca esperienza e alcuni che non sono utili al gioco di Allegri, le difficoltà sono tante. Qualche anno fa quel reparto era quello che offriva più sicurezze, con svariati gol ad arrivare da esso. Alcune certezze ci sono, ma non offrono la sicurezza di una volta. Una di queste è Weston McKennie, che di recente si è visto coinvolto in alcune voci di trasferimento.

Non è la prima volta che in questa stagione lo Statunitense viene chiamato in appello dal mercato, con la Premier League che sembra voglia tirarlo a sé.

L’offerta del Tottenham e la risposta bianconera

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, ultimamente un’altra pretendente avrebbe provato a strappare McKennie alla Juventus. Se prima si parlava del Loco Bielsa e del suo Leeds, ora Antonio Conte e Paratici del Tottenham sembrano aver puntato il colpo.

Fu proprio Fabio Paratici a portare il Texano a Torino dalla Germania. Un’operazione lungimirante, che però ha portato ad alti e bassi. Ora però sembrerebbe che la Juventus stia cercando di trattenere il più possibile Weston, arrivando a rifiutare alcune offerte.

Già, perché la Juventus vorrebbe soltanto cash. Il Tottenham e Paratici avrebbero offerto uno scambio con Tanguy Ndombele, giocatore che potrebbe far comodo alla Juventus ma per cui Madama stessa non sarebbe convinta. Non convince quello stipendio di 7 milioni di euro, nonostante Allegri non sembra esser propriamente dispiaciuto del giocatore.

Ad esserne dispiaciuto è Antonio Conte, che non sembra gradire il Francese e che dunque, in ogni caso, potrebbe cercare di mandarlo via nonostante il secco no arrivato da Torino. Su Ndombele anche la Roma, che potrebbe ora tentare un affondo.