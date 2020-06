Scambio Pjanic-Arthur, Di Marzio: “Manca l’ok del brasiliano, ma sensazioni positive”

Juventus e Barcellona hanno fretta di chiudere lo scambio tra Miralem Pjanic e il brasiliano Arthur. I club hanno trovato l’intesa definitiva ma manca il “sì” del centrocampista dei catalani per completare l’affare.

Nel pre-partita di Torino-Udinese Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, dagli studi di Sky Sport ha riportato importanti aggiornamenti sulla trattativa. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“L’unica cosa che manca è l’ok definitivo del brasiliano: lui parla quotidianamente con la Juventus, ma non ha ancora messo per forma scritta il suo ok definitivo: i bianconeri saranno definitivamente tranquilli quando avverrà ciò.

Tutte le sensazioni sulla conclusione dell’operazione, secondo me entro il 30 giugno, sono però positive”.

I due club stanno facendo tutto il possibile per chiudere l’operazione entro giugno per mettere a bilancio un’importante plusvalenza che darebbe una boccata di ossigeno alle casse societarie, in difficoltà dopo l’emergenza coronavirus.