Scandalo a luci rosse in Bosnia: arrestato Slavko Vincic, arbitro internazionale

Slavko Vincic, arbitro sloveno di calcio, è stato arrestato in Bosnia. La causa? L’uomo, classe 1979, è stato sorpreso in una location bosniaca con altri 26 uomini e 9 donne intento a sfruttare servizi sessuali.

L’arresto è avvenuto tramite un’operazione di polizia mirata a smantellare un’organizzazione operante in prostituzione, traffico di armi e droga. In particolare, a garantire i servizi sessuali, vi era Tijana Ajfon, identificata anche come leader dell’organizzazione intera.

A riportare la notizia dell’arresto è stato, qualche giorno fa, il portale croato 24sata. Il direttore di gara Vincic è stato colto in fragranza di reato a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina. A testimoniare l’accaduto sta girando anche un video su internet, pubblicato da rtvbn.com.

Ma chi è Slavko Vincic? Nato nel 1979, il 40enne direttore di gara di calcio nella sua breve esperienza sui campi da gioco ha già raggiunto ottimi livelli di esperienza. La sua carriera inizia appena nel 2010 e, 10 anni dopo, il fischietto sloveno è divenuto un arbitro internazionale.

Nel suo palmares di arbitraggi “importanti” si annoverano ad esempio Genk-Liverpool, Manchester City-Shakhtar e Bayer Leverkusen-Porto diretti quest’anno in Champions League. Inoltre Vincic compare anche ad arbitrare nel 2017 gli Europei Under 21. Nella sua carriera l’arbitro sloveno ha anche incontrato la Lazio in Europa League e la Roma nella semifinale di Champions League 2017/18. In quest’ultima ha svolto il ruolo di addizionale.