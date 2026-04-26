Il mondo del calcio italiano è stato scosso nella giornata di ieri da un nuovo e inquietante caos arbitrale che ha coinvolto direttamente Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri di Serie A. Le rivelazioni emerse hanno acceso un acceso dibattito sulla gestione delle designazioni e su presunti condizionamenti che, se confermati, aprirebbero uno scenario ben più ampio di semplici errori tecnici.

Al centro della bufera, oltre alle scelte arbitrali, spunta anche il possibile coinvolgimento dell’Inter, con interrogativi che iniziano a farsi sempre più pesanti. Secondo quanto riportato dall’avvocato Enrico Lubrano in un’intervista rilasciata a Il Mattino, potrebbero esserci delle conseguenze. Potrebbero colpire sia i singoli tesserati per responsabilità diretta, sia le società per responsabilità oggettiva.

Il nodo centrale riguarda proprio la responsabilità oggettiva dei club: un principio che, in caso di accertamenti definitivi, potrebbe avere conseguenze pesantissime. Le sanzioni previste vanno dalle sospensioni e squalifiche individuali fino a provvedimenti ben più incisivi per le società coinvolte, come la penalizzazione in classifica. Se così fosse, potrebbero anche riscriversi le classifiche di Serie A.

La FIGC, attraverso la sua Procura, si muove dunque su un terreno delicatissimo, consapevole dell’impatto mediatico e sportivo che una decisione del genere avrebbe sull’intero sistema. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi decisivi, con il calcio italiano chiamato ancora una volta a fare i conti con trasparenza, credibilità e fiducia.