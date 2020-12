Scandalo Suarez, cosa rischia la Juve: dall’ammenda al blocco del mercato, fino alla retrocessione

Lo scandalo Juventus-Suarez continua a far discutere. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i bianconeri sarebbero indagati dopo quanto accaduto e ora rischierebbero davvero molto.

Dopo aver appreso la notizia, la Juventus ha ribadito “con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli“.

Come appreso dall’edizione de il Corriere della Sera, la Juventus ora rischierebbe dall’ammenda ad una pesante multa, fino ad una retrocessione ed esclusione dal massimo campionato italiano. In ogni caso, continua il Corriere della Sera, queste ultime due ipotesi risultano molto remote. Inoltre, la Juventus potrebbe anche essere sanzionata con un blocco del mercato.

Paratici, in particolare, rischierebbe molto come stabilito dal codice penale: “Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni“.

In ogni caso, sul web, sono convinti che il tutto finirà in una bolla di sapone e che la Juventus ne uscirà pulita come sempre. Giacomo A. scrive: “In passato hanno commesso reati più gravi e sono ancora qua“. Lucio F. aggiunge: “Hai ragione, incolperanno il solo Paratici e la Juventus e uscirà ancora più forte“.