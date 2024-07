Scarichi moto aftermarket: la guida completa per migliorare il sound

Come scegliere lo scarico per moto aftermarket? Se lo chiede chi vede in questa componente uno strumento per imprimere un cambio di passo alla propria due ruote, in particolare per quel che riguarda il sound. Ed è proprio il sound il parametro cui gli appassionati guardano con maggiore interesse, e per la capacità di conferire una precisa personalità alla moto e per la capacità di esprimere il valore dell’aggressività, della potenza etc.

Ne parliamo qui, prendendo come riferimento gli esperti di Roadsitalia. Forniremo una panoramica dei vantaggi che gli scarichi per moto garantiscono, soprattutto lato sound, offriremo consigli per individuare quello più adatto alle proprie esigenze.

Perché cambiare lo scarico della moto?

Gli scarichi aftermarket sono scarichi non originali, ma non per questo meno performanti. Anzi, spiccano per la funzione migliorativa. Di fatti, nella maggior parte dei casi assumono un carattere sportivo. Di conseguenza, apportano alcuni chiari vantaggi alla moto.

Per esempio, installare uno scarico aftermarket trasforma il sound, rendendolo più profondo e aggressivo. Questo nuovo “assetto acustico” non solo aumenta il piacere di guida, ma comunica una presenza più imponente sulla strada, catturando l’attenzione di chiunque si trovi nelle vicinanze. La nuova timbrica dona una sensazione di potenza che amplifica l’esperienza di ogni accelerazione e curva.

Nondimeno, le prestazioni migliorano sensibilmente con uno scarico aftermarket. La riduzione del peso e la migliore gestione dei gas di scarico permettono al motore di respirare meglio, aumentando la potenza e la reattività. La moto risponde più prontamente ai comandi del pilota, offrendo un’accelerazione più vivace e una guida complessivamente più dinamica.

Esteticamente, uno scarico nuovo può trasformare l’aspetto della moto, conferendole un look più sportivo e raffinato. I materiali di alta qualità, come il titanio e la fibra di carbonio, non solo migliorano l’aspetto visivo ma anche la durata nel tempo. Lo scarico personalizzato diventa così un elemento distintivo, capace di esprimere il carattere unico della moto e del suo proprietario.

Tipi di scarichi moto aftermarket

Il primo passo per scegliere lo scarico aftermarket, soprattutto se si punta a un obiettivo chiaro come il miglioramento del sound, è conoscere le tipologie a disposizione. Ecco le principali.

Scarico slip-on. Di base, si riduce al solo terminale di scarico. Impone una modifica semplice e veloce che migliora il sound e l’estetica, senza necessitare di interventi complessi sul sistema di scarico originale.

Di base, si riduce al solo terminale di scarico. Impone una modifica semplice e veloce che migliora il sound e l’estetica, senza necessitare di interventi complessi sul sistema di scarico originale. Scarico completo. Comprende il collettore, il tubo di collegamento e il terminale. Offre un significativo aumento delle prestazioni, migliorando il flusso dei gas di scarico e riducendo il peso complessivo della moto. Ovviamente, impatta in maniera considerevole sul sound. In alcuni casi richiede l’aggiornamento della centralina della moto.

Comprende il collettore, il tubo di collegamento e il terminale. Offre un significativo aumento delle prestazioni, migliorando il flusso dei gas di scarico e riducendo il peso complessivo della moto. Ovviamente, impatta in maniera considerevole sul sound. In alcuni casi richiede l’aggiornamento della centralina della moto. Scarico racing. Sottotipologia dello scarico completo, è progettato per l’uso in pista. Massimizza le prestazioni del motore, grazie a materiali ultra-leggeri e a un design ottimizzato per ottenere il massimo delle prestazioni. Non sempre è omologato per l’uso su strada, ma offre un’esperienza di guida estrema.

Nondimeno, quando si parla di sound, è necessario distinguere tra i materiali, ovvero tra acciaio inox, carbonio, titanio.

L’acciaio inox produce un sound robusto e metallico, con toni bassi profondi che accentuano la potenza del motore.

Il titanio, oltre ad essere più leggero dell’inox, genera un suono più acuto e vibrante, con una tonalità pulita e sportiva che enfatizza le alte frequenze.

La fibra di carbonio, invece, offre un sound più attenuato e raffinato, con vibrazioni smorzate che conferiscono un rumore meno invadente e più elegante. Chiaramente, ogni materiale influisce non solo sul timbro, ma anche sulla percezione del rombo della moto, rendendo il sound unico e adattabile alle preferenze del pilota

Come scegliere lo scarico della moto aftermarket

Il vero segreto per scegliere correttamente gli scarichi aftermarket per moto è chiarire i propri obiettivi. Oltre al sound, si punta anche a qualcos’altro, magari alle prestazioni e all’estetica? Nel primo caso, si dovrebbe puntare agli scarichi completi se non addirittura racing (se non si pensa alla circolazione su strada). Nel secondo caso, la preferenza dovrebbe ricadere sugli slip on.

E poi c’è da scegliere il punto vendita. Tra i preferiti dagli appassionati c’è Roadsitalia, che si caratterizza per la doppia anima produttore rivenditore. Non si limita a vendere, produce anche. Questo significa che i suoi scarichi non sono semplicemente di qualità, ma anche unici. Significa anche che tagliano la filiera, il ché a sua volta rende possibile dei prezzi molto bassi.

Qualche info su normativa e manutenzione

Chiaramente, gli scarichi aftermarket devono essere omologati per circolare su strada. L’omologazione si ottiene mediante il rispetto di determinati requisiti, i quali riguardano l’impatto ambientale dello scarico, ovvero l’emissione dei gas, e l’inquinamento acustico. Possono essere rumorosi (qualità molto apprezzata dai motociclisti) ma solo fino a un certo punto.

Per quanto concerne la manutenzione, in genere questa si risolve in una pulizia frequente e accurata del componente.

Per pulire lo scarico della moto, si comincia rimuovendo il terminale, se possibile, per un accesso più facile. Si utilizza un detergente specifico per scarichi o una miscela di acqua e sapone neutro per eliminare lo sporco superficiale.

Con una spugna morbida o un panno, si strofina delicatamente la superficie, evitando materiali abrasivi che potrebbero causare graffi. Dopo la pulizia, si sciacqua abbondantemente con acqua pulita e si asciuga accuratamente. Infine, se necessario, si applica un protettivo per metalli per mantenere lo scarico lucido e prevenire la corrosione.