Scegliere i pannelli forati giusti per migliorare il flusso di lavoro

Lavorare bene è più facile in un ambiente accogliente ed è un concetto dimostrato da tantissime ricerche scientifiche. Benessere e produttività vanno di pari passo all’interno di un’azienda. I lavoratori devono sentirsi sempre a proprio agio, sia per quello che riguarda la sicurezza che l’organizzazione del lavoro. Se il flusso delle attività è ben pianificato lo stress si riduce, soprattutto in ambienti come le officine. È importante ridurre i rischi per la salute fisica e mentale, così da migliorare anche la quantità e la qualità della produzione.

Per aumentare il benessere di un’azienda, è fondamentale scegliere il giusto arredamento: il requisito basilare è quello dell’ergonomia, che permette una gestione ottimale delle risorse oltre che un maggiore livello di sicurezza. Un elemento essenziale che permette di mettere ordine alla strumentazione e quindi un miglior utilizzo, è il pannello forato da associare magari ad un buon banco da lavoro: immancabile in ogni officina per organizzare l’ambiente.

Perché è importante il pannello forato

L’organizzazione degli spazi ha come conseguenza il miglioramento di tutto il flusso di lavoro, e questo lo sa bene un’azienda come Fami, che da anni ha fatto propria questa filosofia, progettando complementi di arredo industriale sempre all’avanguardia ed in linea con le esigenze specifiche di ogni azienda. Anche i pannelli forati ideati dalla realtà veneta, rispondono a questo concept, offrendo un supporto efficiente ad attività di diverso tipo.

Il pannello portautensili, infatti, permette di ottimizzare gli spazi, è utile per riporre l’attrezzatura tenendo tutto a portata di mano e sempre a vista; si monta su montante o a parete e presenta fori quadro nei quali si possono inserire ganci, oppure accessori come mensole. Postazioni di questo tipo sono immancabili all’interno di un posto di lavoro: sono funzionali e soprattutto comode da usare.

Ad ogni azienda una soluzione personalizzata

Fami propone un’ampia gamma di pannelli portautensili, tante soluzioni da adattare alle esigenze specifiche di ogni singola azienda. I pannelli forati Work Look sono infatti disponibili completi di tutto il necessario, in linea con le criticità di ogni ambiente di lavoro, anche quello più complesso. Che si tratti di una carrozzeria, un’officina, ma anche un laboratorio o un ufficio, i pannelli Work Look offrono una soluzione efficiente.

Costituiti da una lamiera solida in acciaio, permettono di organizzare al meglio gli utensili e gli attrezzi e sono disponibili in diverse larghezze, così da adattarsi alla dimensione del banco di lavoro sul quale sarà installato attraverso un numero variabile di montanti biasolati. In questo modo è possibile inserire più kit di pannelli. I pannelli possono essere anche impiegati come mensole orizzontali o inclinate, in quest’ultimo caso dotate di bordo fermacasse, così da creare uno spazio idoneo al riporre i diversi utensili.

Sfruttando i ganci per pannelli della serie Unipok da inserire direttamente sui pannelli portautensili è possibile fissare tutti gli attrezzi di cui si necessita per la propria attività, aggiustandone semplicemente posizione e inclinazione.

I pannelli forati portautensili si possono allestire con diversi accessori come dispenser, porta-rotoli oppure porta-documenti. In questo modo è possibile contare su un’area di lavoro operativa dalle tante funzioni, adattabile ad ogni tipo di attività, e gestibile come meglio si preferisce. La serie Work Look si configura come meglio si preferisce e permette di avere tutti gli utensili ben esposti.

Con i pannelli forati Electric invece è possibile installare facilmente prese elettriche, multiprese e cavi di collegamento, così da permettere, nel caso fosse necessario l’uso di una fonte di energia per effettuare le operazioni che ne richiedono l’uso. Questo sistema è concepito per ottimizzare la gestione dei tempi di lavoro ed allo stesso tempo permettere di lavorare in piena sicurezza.