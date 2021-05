Scegliere le casse Bluetooth è semplice, facile e veloce

Le casse Bluetooth sono il prodotto tangibile di quello che potrebbe essere considerato il futuro dell’esperienza audio, svincolata da fili e cavi di collegamento.

Si tratta di dispositivi elettronici di dimensioni non eccessivamente grandi, che si alimentano a batteria e per il funzionamento necessitano della connessione Bluetooth. Possono essere facilmente collegate ai device come smartphone, pc, tablet e smart TV.

Per poter essere sicuri di optare e, di conseguenza, acquistare il prodotto più indicato per le proprie esigenze, sarebbe opportuno informarsi in merito agli innumerevoli prodotti presenti in commercio.

Sicuramente, scegliere tra le casse Bluetooth Android non è mai stato così facile. A tal proposito, infatti, la vasta gamma di prodotti e di fasce di prezzo agevola l’acquisto da parte del cliente finale, garantendo un massimo livello di soddisfazione.

Come scegliere le casse Bluetooth?

Le casse Bluetooth sono dei supporti tecnologici la cui innovazione è data dalla totale assenza di fili e cavi da collegare, in quanto funzionano sfruttando la tecnologia Bluetooth.

I prodotti in analisi sono particolarmente apprezzati dai consumatori per alcune peculiarità che facilitano e semplificano le operazioni legate all’esperienza audio.

Infatti, semplicemente collegando le casse allo smartphone, utilizzando la tecnologia Bluetooth, sarà possibile ascoltare la propria musica preferita, la playlist oppure file audio provenienti da chat ed altre applicazioni.

I dispositivi in analisi sono facilmente ricaricabili ovunque. Vale a dire che qualora si dovessero utilizzare lontano dalle mura domestiche, non disponendo quindi di una presa elettrica, sarà possibile ricaricarle anche in auto. Un piccolo dettaglio, magari, ma estremamente rilevante quando si parla di comodità e praticità.

I modelli più recenti di casse Bluetooth dispongono di un’altra funzione, ossia quella che permette il collegamento con i più moderni assistenti virtuali consentendo, quindi, la possibilità di poterle utilizzare anche per effettuare telefonate oppure comunicare con una smart tv.

Perché acquistare delle casse Bluetooth?

Le casse Bluetooth e la facilità di utilizzo consentono al fruitore di vivere l’esperienza audio in qualunque posto, casa, ufficio, auto, comodamente e senza la necessità di essere in possesso di particolari e specifiche conoscenze tecniche.

Le casse, piccole, maneggevoli e pratiche, sfruttando la tecnologia Bluetooth stabiliscono una connessione diretta con altri device Bluetooth. Inoltre, per un ascolto ottimale non è necessario essere nelle immediate vicinanze delle casse. Infatti, le casse in commercio sono in grado di riprodurre i file audio, favorendo appunto l’ascolto, coprendo una distanza di circa 10 metri.

Naturalmente, vi sono prodotti più professionali ed utilizzati in ambito prettamente industriale in grado di coprire distanze ben più ampie. I dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth 4.0 coprono una distanza fino a 60 metri; mentre i dispositivi Bluetooth 5.0 possono riuscire a riprodurre audio facilmente udibile ad una distanza di circa 240 metri.

Qual è la differenza tra le casse Bluetooth e le casse Wi-Fi?

La tecnologia Bluetooth si dimostra essere particolarmente valida nel caso in cui si abbia la necessità di trasmettere suoni e segnali in un raggio ridotto stabilendo, pertanto, una connessione stabile e priva di interferenze.

La tecnologia Wi-Fi richiede l’installazione di una rete locale, ovvero di una rete LAN o WLNA, a cui poggiarsi per connettere i dispositivi interessati. Tale complessità di installazione è necessaria in quanto, la tecnologia in oggetto, consente alle casse di coprire spazi molto