Schira, Broja visionato due volte dal Napoli: gli ultimi dettagli

Armando Broja è un calciatore albanese, classe 2001, attaccante del Southampton, in prestito dal Chelsea. Nelle ultime settimane sembrerebbe che il Napoli lo abbia visionato più volte. Vediamo insieme gli ultimi dettagli.

Da Milano – visionato due volte nelle ultime settimane

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, ha rispostato sul suo sito delle notizie interessanti su quella che potrebbe essere una futura trattativa. Pare, infatti, che il Napoli abbia visionato almeno due volte nelle ultime settimane il giocatore classe 2001.

Al momento non ci sono trattative, ma è tra gli attaccanti monitorati in vista del mercato estivo e tutto dipenderà soprattutto dalle strategie del Chelsea. Cristiano Giuntoli, infatti, si sta già muovendo e per questo ha inviato alcuni suoi collaboratori in giro per l’Europa, a caccia di vari talenti giovani da inserire nella rosa.

Caratteristiche tecniche

Esploso nel Southampton, Broja è dotato di una buona forza fisica e di un ottimo senso del gol. Inoltre, risulta molto abile nell’attaccare la profondità. Come anticipato, secondo Schira al momento non c’è nessuna trattativa per portarlo a Napoli ma non è impossibile. Staremo a vedere più avanti come si evolverà la situazione.