Schira – Il Napoli osserva Traorè: le cifre

Arrivano nuovi interessanti nomi per il dopo-Insigne: questa volta si parla di un monitoraggio del Napoli di Hamed Junior Traorè. A rilanciare la notizia su Twitter Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale.

Si lavora per sostituire Insigne a fine stagione

Come ormai è noto, Lorenzo Insigne lascerà Napoli a fine stagione per volare in Canada, a Toronto e iniziare una nuova avventura. Alcuni tifosi del club si sono chiesti come mai il trasferimento del giocatore al Toronto non si fosse concretizzato prima.

“Il primo messaggio è stato di Insigne che non ha mai messo in discussione di poter lasciare Napoli in anticipo, nonostante il Toronto abbia già iniziato la sua stagione in Mls. È rimasto per poter vincere lo scudetto, per provare ad andare all’assalto del campionato italiano. Perché è questo l’impegno che ha con i compagni. E lo ha detto a tutti gli altri” ha fatto sapere in questi giorni Il Mattino.

Ma a chi toccherà questa patata bollente? Chi sostituirà Insigne? Il club sta lavorando per portare a Napoli la persona più adatta a ricoprire quel ruolo. A quanto pare, stando alle parole di Schira, il club sta controllando le mosse di Traorè, centrocampista del Sassuolo ivoriano classe 2000.

“Il Napoli sta monitorando Junior Traorè per la prossima stagione. C’era uno scout azzurro ieri per osservarlo nella partita Salernitana – Sassuolo. Il Sassuolo chiede 25 milioni per cederlo“ scrive l’espero di mercato.