Schirmmacher: ombrelli, gazebo e ombrelloni pubblicitari per la promozione del brand

La promozione del brand richiede strategie di marketing multicanale, in grado di sfruttare i canali online e offline in modo efficace. Anche nell’era digitale, infatti, non bisogna trascurare l’importanza della comunicazione offline, un ambito in grado di offrire importanti opportunità per diffondere il marchio e pubblicizzare correttamente prodotti e servizi.

In questo contesto Schirmmacher propone soluzioni originali e creative per promuovere il brand attraverso la pubblicità offline, mettendo a disposizione di aziende e professionisti ombrelli, gazebo e ombrelloni promozionali personalizzabili. Schirmmacher, oggi presente in diversi paesi europei, è tra i pochi specialisti di ombrelli e gazebo, un punto di riferimento per chi desidera usare questi prodotti come articoli promozionali.

Sul sito Schirmmacher.it è possibile trovare un’ampia gamma di modelli con proposte adatte ad ogni esigenza, usufruendo della massima qualità a prezzi bassi e accessibili. L’azienda garantisce inoltre numerose opzioni di personalizzazione su ogni prodotto in catalogo, la consegna gratuita e veloce a prescindere dalla quantità e dalla destinazione, oltre a un design flessibile con ampie possibilità di progettazione grafica.

Il catalogo Schirmmacher di ombrelloni, gazebo e ombrelli personalizzati promozionali

Nella proposta di Schirmmacher per la promozione del brand ci sono innanzitutto gli ombrelli personalizzabili, con una vasta scelta di modelli e tante soluzioni di design. Si tratta di ombrelli promozionali con la stampa del logo, disponibili in versione tradizionale o pieghevole, tra cui modelli economici, premium, con stampa integrale, ecologici, XXL, speciali, leggeri e piccoli, Made in UE, catarifrangenti e anche gli ombrelli pubblicitari FARE.

Nel catalogo Schirmmacher è presente anche una collezione dedicata di ombrelloni personalizzabili piccoli, grandi e a braccio laterale, con vari sistemi di apertura, soluzioni di customizzazione e accessori coordinati come le sedie a sdraio brandizzate. L’azienda propone ombrelloni pubblicitari per attività commerciali, ombrelloni professionali da bar e modelli promozionali per eventi, con la possibilità di personalizzare l’ombrellone con un progetto di grafica 3D.

Tra le soluzioni di Schirmmacher per la brand strategy ci sono anche i gazebo personalizzati professionali, con modelli pieghevoli o speciali e un’ampia selezione di colori e accessori. Nel catalogo online di gazebo firmati Schirmmacher sono disponibili gazebo Classic Fold caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, gazebo Pro Fold per chi desidera un prodotto premium e gazebo Strong Fold particolarmente stabili e resistenti anche in caso di neve e vento forte.

Scegliendo ombrelloni, gazebo e ombrelli pubblicitari personalizzabili su Schirmmacher.it è possibile beneficiare del progetto grafico preliminare gratuito, di un servizio di assistenza completo e tempi di consegna brevi. È anche possibile richiedere l’invio di un campione, con una garanzia di qualità di 2 anni su ogni prodotto a marchio Schirmmacher, articoli promozionali fatti per durare e aiutare professionisti, aziende e PMI a massimizzare le prestazioni delle attività pubblicitarie.

Schirmmacher: la perfetta integrazione tra innovazione e tradizione

L’affidabilità e la qualità assicurati da Schirmmacher sono il frutto di una lunga expertise nel campo degli ombrelli, un prodotto classico oggi particolarmente gettonato per la promozione del business. La storia di Schirmmacher inizia nel 1950 con la fondazione della prima fabbrica di ombrelli a Götzis da parte di Hans Ströhle, una realtà che si sviluppa rapidamente e dagli anni ’80 si specializza negli ombrelli pubblicitari.

A partire dagli anni Duemila la gamma di ombrelli promozionali viene ampliata con l’inserimento di tende e ombrelloni, mentre nel 2019 sotto la guida di Christian Ströhle l’azienda diventa digitale con la nascita del marchio Schirmmacher per le attività online della società. La digitalizzazione apre nuove opportunità legate all’internazionalizzazione, con l’espansione di Schirmmacher in paesi come Polonia, Germania, Svizzera e Italia.

Oggi Schirmmacher è il punto di riferimento in Europa come fornitore di gazebo, ombrelloni e ombrelli promozionali personalizzabili, articoli pubblicitari utilizzabili in tantissimi settori come la ristorazione, il commercio, l’industria e l’ambito alberghiero. Oltre ai prezzi più bassi sul mercato, Schirmmacher garantisce la massima competenza e un team di esperti pronti a realizzare qualsiasi progetto grafico, assicurando anche una personalizzazione di alta qualità grazie a soluzioni di stampa professionale del logo o di un’immagine brandizzata.