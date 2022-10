Scintille in campo tra Kvara e Klassen

Mentre aspettiamo la partita di campionato che giocherà il Napoli con il Bologna, il web si sofferma su un episodio che c’è stato mercoledì sera durante Napoli-Ajax. I partenopei hanno vinto il match contro gli olandesi con il risultato di 4-2. Sul rigore assegnato al Napoli, sul parziale di 2-1, spuntano delle immagini di uno scontro in campo tra Kvaratskhelia e Klassen.

In pochi se ne erano accorti ma le immagini stanno spopolando sul web. Prima di battere il calcio di rigore infatti, si vede Klassen che si avvicina alle spalle di Kvara e gli tocca il pallone per farlo cadere a terra. Il georgiano non la prende affatto bene e si avvicina all’olandese con un fare minaccioso per chiedergli spiegazioni. Solo poi grazie all’intervento dei compagni di squadra si riescono a calmare gli animi.

L’intento del centrocampista dell’Ajax era sicuramente quello di far innervosire il giocatore del Napoli. Ma purtroppo non è riuscito nel suo scopo in quanto Kvaratskhelia, dopo aver ricevuto il pallone da Victor Osimhen, è stato glaciale dal dischetto ed ha segnato la rete del momentaneo 3-1.

Il georgiano a fine partita poi è stato nominato anche migliore in campo grazie alla splendida prestazione disputata durante la partita. Sicuramente c’è da dire che l’ala sinistra azzurra dovrà moderare il suo istinto per non cadere nelle presunte trappole degli avversari. Ci saranno partite in cui sarà fondamentale mantenere i nervi e non incappare in stupidi errori.

Fortunatamente il gruppo è compatto e i giocatori azzurri subito hanno stoppato la possibile lite. Kvaratskhelia è sicuramente un giocatore di altissimo livello, ha grandi colpi e una tecnica fuori dal comune ma la cosa che fa riflettere è che il calciatore, a causa della sua giovane età, ha ancora ampi margini di miglioramento.