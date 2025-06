Sciopero 20 giugno 2025, stop a treni, aerei, bus e metro: orari e chi aderisce

Per tutti coloro che dovranno affrontare un viaggio, venerdì 20 giugno 2025 sarà una giornata difficile. È stato proclamato un nuovo sciopero nazionale che si terrà proprio venerdì e che ad essere coinvolti saranno treni, trasporto pubblico locale, aerei, autostrade, settore marittimo-portuale e il trasporto merci ferroviario.

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di base, tra i quali USB, CUB, SGB, FISI, FLAI, per contestare la gestione della spesa pubblica e chiedere maggiori investimenti in sanità, scuola, sicurezza sul lavoro e trasporti. Inoltre, rivendicano un aumento salariale.

CHI ADERISCE E LE FASCE ORARIE – Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, Fs Italiane, Italo e Trenord, sciopererà dalle 21 di giovedì 19 giugno fino alle 21 di venerdì 20 giugno. Ad essere garantite sono le fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Le tabelle con gli orari di Italo sono presenti sono disponibili su questa pagina, mentre cliccando qui è possibile consultare i treni disponibili di Trenitalia.

I passeggeri in possesso di biglietti per i treni Intercity e Frecce potranno richiedere il rimborso integrale in caso di rinuncia al viaggio. La richiesta potrà essere effettuata a partire dalla proclamazione dello sciopero e fino all’orario previsto per la partenza del treno.

Forti disagi previsti anche per il trasporto pubblico locale, che varierà in base alle modalità decise dalle città. A Roma, Atac e Cotral garantiranno le corse solo nelle fasce di inizio servizio e tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda Milano, invece, non saranno garantite le corse dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine giornata. A Napoli, invece, il servizio di EAV sarà garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Anche i dipendenti delle autostrade aderiranno alla mobilitazione: lo stop è previsto dalle 22 di giovedì 19 giugno alle 21:59 di venerdì 20 giugno. Possibili disservizi ai caselli e nei servizi di assistenza agli automobilisti, con modalità che potrebbero variare a seconda delle tratte e delle società concessionarie.

Nel settore marittimo e portuale, lo sciopero durerà 24 ore e coinvolgerà i principali scali italiani. Sono previste variazioni e cancellazioni nei collegamenti navali e nei servizi di traghetti. Non saranno garantite fasce orarie di operatività, ma solo i servizi minimi essenziali previsti per le tratte obbligatorie.

A fermarsi saranno anche gli addetti ai bagagli, gli operatori delle navette e il personale di assistenza a terra negli aeroporti, dalla mezzanotte alle 23:59 di venerdì 20 giugno. La mobilitazione, indetta da CUB, SGB e USB, potrebbe causare ritardi e cancellazioni, ad eccezione dei voli garantiti nelle fasce protette 7–10 e 18–21. L’elenco completo dei voli assicurati è consultabile sul sito dell’ENAC.