Sciopero aereo: quali voli e orari sono garantiti il 26 settembre

È previsto per venerdì 26 settembre 2025 un nuovo sciopero che coinvolgerà il settore del trasporto aereo. Una protesta che durerà 24 ore e causerà non pochi disagi per i passeggeri. Saranno comunque previste fasce orarie tutelate per legge, cioè dalle 7 alle 10 di mattina e dalle 18 alle 21.

VOLI GARANTITI – Ad aderire allo sciopero organizzato da CUB Trasporti sono sigle sindacali come Usb Lavoro Privato, FlaI Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Uilt-Uil e altri sindacati di categoria. Una protesta dovuta dai malumori causati dai turni, dai contratti e dalle condizioni salariali.

A spingere a tale fermo è anche una richiesta di cessate il fuoco a Gaza. Sulla questione il segretario della Cub-Trasporti Antonio Amoroso, ha così dichiarato: “inaccettabile non contribuire alla lotta per la sopravvivenza del popolo palestinese”.

A parte i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, sono garanititi, sono garantiti i seguenti voli: