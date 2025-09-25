Sciopero aereo: quali voli e orari sono garantiti il 26 settembre

È previsto per venerdì 26 settembre 2025 un nuovo sciopero che coinvolgerà il settore del trasporto aereo. Una protesta che durerà 24 ore e causerà non pochi disagi per i passeggeri. Saranno comunque previste fasce orarie tutelate per legge, cioè dalle 7 alle 10 di mattina e dalle 18 alle 21.
VOLI GARANTITI – Ad aderire allo sciopero organizzato da CUB Trasporti sono sigle sindacali come Usb Lavoro Privato, FlaI Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Uilt-Uil e altri sindacati di categoria. Una protesta dovuta dai malumori causati dai turni, dai contratti e dalle condizioni salariali.
A spingere a tale fermo è anche una richiesta di cessate il fuoco a Gaza. Sulla questione il segretario della Cub-Trasporti Antonio Amoroso, ha così dichiarato: “inaccettabile non contribuire alla lotta per la sopravvivenza del popolo palestinese”.
A parte i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, sono garanititi, sono garantiti i seguenti voli:
-
Tutti i voli, compresi quelli charter, programmati in partenza nelle fasce orarie 7:00–10:00 e 18:00–21:00;
-
Tutti i voli charter da e per le isole, regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero;
-
Una selezione di voli di collegamento con le isole che prevedono un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale;
-
La partenza di tutti i voli programmati prima dell’inizio dell’astensione ma ritardati per cause non imputabili alle parti;
-
L’arrivo a destinazione, negli aeroporti nazionali, dei voli internazionali con orario di atterraggio previsto entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero.