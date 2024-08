Sciopero dei balneari: il 9 agosto spiagge chiuse per due ore

Il 9 agosto, gli stabilimenti balneari italiani aderenti al Sindacato Italiano Balneari (Sib) e alla Federazione Italiana Imprese Balneari (Fiba) osserveranno uno sciopero di due ore, ritardando l’apertura delle spiagge dalle 7:30 alle 9:30. Questa protesta segna il primo sciopero della categoria, annunciato tramite locandine distribuite su tutte le spiagge.

La protesta per le concessioni balneari

L’azione di protesta è rivolta contro l’inerzia del governo, accusato di non aver affrontato la questione delle concessioni balneari in scadenza a fine anno. Gli imprenditori balneari temono un caos organizzativo, con molti Comuni che stanno già preparando le gare per la gestione delle spiagge a partire dal 2025. “A settembre sarà il caos”, avvertono.

Nonostante la chiusura degli ombrelloni e il ritardo nella preparazione delle spiagge, i servizi essenziali, come il salvataggio, verranno garantiti. Antonio Capacchione, presidente del Sib e uno dei promotori della protesta, sottolinea che la sicurezza dei clienti rimane una priorità. In Italia, il servizio di salvamento è gestito direttamente dai balneari, diversamente da altri Paesi dove è compito delle autorità locali.

Capacchione esprime il desiderio di evitare disagi ai clienti e critica la mancanza di risposte concrete da parte del governo, dopo due anni di attesa. “Ci sentiamo sedotti e abbandonati”, afferma, chiedendo chiarimenti alla premier Meloni su come procedere.

Non tutti parteciperanno

Tuttavia, non tutte le spiagge aderiranno allo sciopero. Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, ha annunciato che le spiagge dei suoi associati rimarranno aperte regolarmente. Licordari ritiene che il governo sia consapevole della situazione e stia lavorando per risolvere il problema, e aggiunge: “Non vogliamo gravare su chi ci sceglie per le sue vacanze”.

Capacchione risponde indirettamente a Licordari, esortando tutti a dare un segnale riguardo a questa problematica che coinvolge l’intero settore. Inoltre, è già in preparazione una nuova protesta di quattro ore prevista per il 19 agosto.