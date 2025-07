Sciopero dei Treni, durerà fino alle 18 di domani: fasce di garanzia

In arrivo possibili da parte per chi stasera e domani dovrà viaggiare in treno. È previsto, infatti, un nuovo sciopero dei treni del personale del Gruppo FS che avrà inizio dalle 21 di oggi, 7 luglio, fino alle 18 di martedì 8 luglio.

SCIOPERO DEI TRENI – Ad aderire al nuovo sciopero nazionale, indetto da diverse sigle sindacali autonomi, è il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. A spingere alla mobilitazione è il mancato accordo sul rinnovo del contratto nazionale, firmato invece dai principali sindacati di categoria (Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie).

FASCE ORARIE DI GARANZIA – Lo sciopero dei trasporti previsto per il 7 e 8 luglio 2025 potrebbe causare cancellazioni, totali o parziali, anche per i treni Frecce e Intercity. Per quanto riguarda i treni regionali, Trenitalia garantisce i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, soprattutto nella fascia oraria protetta dalle 6:00 alle 9:00 del mattino.

L’azienda avvisa che potrebbero esserci variazioni al servizio anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione. Per questo motivo, si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

È possibile richiedere il rimborso del biglietto: