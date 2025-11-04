martedì, Novembre 4, 2025
Sciopero nella sanità: farmacisti e medici si fermano il 5 e il 6 novembre

Si preannunciano giornate difficili per la sanità italiana quelle di mercoledì  5 e giovedì 6 novembre, durante le quali sono previsti scioperi da parte dei medici e dei farmacisti.

SCIOPERO NELLA SANITÀ – Il 5 novembre si terrà lo sciopero nazionale, indetto dallo Snami, saranno i medici di medicina generale. A spingere a tale protesta è l’introduzione del “ruolo unico”. Per il sindacato tale riforma rappresenta “la fine della medicina di famiglia e dell’autonomia professionale dei medici di base”.

Saranno chiusi gli ambulatori, ma verranno garantiti i servizi di emergenza e urgenza. L’obiettivo, come sottolineato dallo Snami, è difendere non solo l’autonomia professionale, ma anche preservare la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Il giorno successivo, il 6 novembre, circa 60mila dipendenti e collaboratori delle farmacie locali aderiranno allo sciopero indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. La protesta riguarda il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), scaduto dal 31 agosto 2024.

Lo sciopero ha come obiettivo non solo ottenere tutele contrattuali e migliori condizioni economiche, ma anche il riconoscimento del valore del farmacista di comunità. Saranno garantiti i servizi essenziali, ma non si escludono disagi per coloro che necessitano di medicinali e consulenze.

