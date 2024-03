Sciroppo alla bava di lumaca: un alleato contro la tosse

Lo sciroppo alla bava di lumaca ha recentemente acquisito popolarità, tra i rimedi naturali per la tosse.

La tosse: un sintomo comune con diverse cause

La tosse è un meccanismo di difesa naturale del nostro corpo che aiuta a liberare le vie aeree da muco, polvere e altri irritanti. Può essere un sintomo acuto o cronico se persiste per più di tre settimane.

Le cause più comuni della tosse acuta sono:

Infezioni virali delle vie respiratorie superiori: come il raffreddore o l’influenza.

come il raffreddore o l’influenza. Infezioni batteriche: come la bronchite o la polmonite.

come la bronchite o la polmonite. Allergie: come la rinite allergica o l’asma.

come la rinite allergica o l’asma. Irritazione da agenti esterni: come il fumo, l’aria secca o l’inalazione di sostanze chimiche.

Le cause più comuni della tosse cronica sono:

Malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO): una malattia infiammatoria dei polmoni che include enfisema e bronchite cronica.

una malattia infiammatoria dei polmoni che include enfisema e bronchite cronica. Asma: una malattia cronica che causa infiammazione e restringimento delle vie aeree.

una malattia cronica che causa infiammazione e restringimento delle vie aeree. Reflusso gastroesofageo (GERD): una condizione in cui il contenuto dello stomaco risale nell’esofago, causando irritazione e tosse.

una condizione in cui il contenuto dello stomaco risale nell’esofago, causando irritazione e tosse. Bronchiectasie: una condizione in cui le vie aeree si dilatano e si infiammano.

una condizione in cui le vie aeree si dilatano e si infiammano. Fibrosi cistica: una malattia genetica che colpisce i polmoni e altri organi.

Altri fattori che possono contribuire alla tosse includono:

Fumo: il fumo irrita le vie aeree e può aumentare la produzione di muco.

il fumo irrita le vie aeree e può aumentare la produzione di muco. Farmaci: alcuni farmaci, come i diuretici e i beta-bloccanti, possono causare tosse come effetto collaterale.

alcuni farmaci, come i diuretici e i beta-bloccanti, possono causare tosse come effetto collaterale. Stress: lo stress può peggiorare la tosse.

Perché la bava di lumaca?

La bava di lumaca è ricca di proteine, mucopolisaccaridi e altri composti bioattivi che le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e lenitive.

Quali sono i benefici dello sciroppo alla bava di lumaca per la tosse?

Alcuni studi clinici preliminari hanno suggerito che lo sciroppo alla bava di lumaca può essere utile per:

Ridurre la frequenza e l’intensità della tosse

Lenire il dolore e l’irritazione alla gola

Fluidificare il muco

Accelerare la guarigione

E’ sicuro?

Lo sciroppo è generalmente considerato sicuro e ben tollerato. Tuttavia, in alcuni casi possono verificarsi effetti collaterali come nausea, vomito e diarrea.

Dosaggio e modalità d’uso

Il dosaggio dello sciroppo alla bava di lumaca varia a seconda del prodotto e dell’età del paziente. In generale, si consiglia di assumere 1-2 cucchiaini da tè 3-4 volte al giorno.

Quale scegliere?

Libertuss Junior sciroppo a base di bava di lumacata prodotto da Lica Pharma.

Perchè Libertuss Junior?

Contiene estratto di bava di lumaca Helix aspersa Muller.

È formulato per bambini.

Ha un gusto gradevole di lampone.

È prodotto da un’azienda italiana con esperienza nel settore farmaceutico.

Lo sciroppo alla bava di lumaca rappresenta un rimedio naturale promettente per la tosse. Se soffri di tosse, prova questo rimedio naturale per alleviare i sintomi e favorire la guarigione.

Nota Bene

Lo sciroppo di lumaca non è un farmaco, pertanto, non è in grado di curare le sopra citate malattie associate a tosse grassa. In caso di tosse persistente consultate sempre il medico.