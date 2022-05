Scommettere in modo sicuro: come scegliere i casinò più affidabili

Scommettere online è qualcosa di profondamente diverso dalle scommesse effettuate “dal vivo”, ad esempio nelle ricevitorie. Sebbene alla base il funzionamento sia lo stesso, in realtà giocare online introduce tutta una serie di problematiche da non sottovalutare. Ad esempio, la sicurezza del sito in cui si gioca, l’affidabilità del marchio, la protezione dei dati personali del giocatore e così via.

A tal proposito ci aiuta Valeria Endrizzi, esperta di sicurezza nel mondo delle scommesse online e in particolare di giochi da casinò. Come potrete vedere, in questo sito si è occupata della scrittura di altri articoli su questa tematica, e per tale motivo la sua testimonianza risulterà preziosa a tutti i nostri lettori.

Il primo aspetto da osservare: la licenza ADM

Che si tratti di online casinò Italia o di siti di scommesse dedicati anche al betting, un aspetto su tutti va controllato prima di cominciare a giocare all’interno di quel sito. Stiamo parlando della licenza ADM, acronimo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

D’altronde si tratta dell’ente governativo che gestisce il sistema doganale nel nostro Paese, e tra le sue competenze rientra proprio la regolamentazione del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di contrastare il gioco illegale (spesso, purtroppo, una vera e propria piaga).

Per riconoscere la presenza della certificazione ADM all’interno dei casinò online basta osservare solitamente il fondo della homepage: se il sito è regolamentato, sarà presente il logo ADM, ben leggibile e distinguibile dagli altri. La presenza di questo certifica che il sito è pienamente regolare e può essere attivo sul suolo italiano.

Se non doveste trovare il logo ADM all’interno di un casinò online, meglio evitare: potrebbe trattarsi di un sito-truffa, o comunque di un sito non regolamentare secondo le leggi italiane e giocare al suo interno potrebbe non essere sicuro al 100%.

Il controllo del certificato digitale

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda il controllo del certificato digitale. La sicurezza dei casinò online dipende anche e soprattutto da questo aspetto: essendo le scommesse online, ciò significa che si è perennemente esposti ai rischi della Rete.

Per controllare il certificato digitale in possesso di un sito, ecco come fare:

– Visitare anzitutto quel sito da un qualsiasi browser, su PC o smartphone;

– Fare click o tap sull’icona a forma di lucchetto (o in altri casi di scudo) a fianco dell’URL del sito in cui state per giocare;

– Vi apparirà un messaggio simile a “Verifica informazioni del sito”, e qui potrete controllare la tecnologia crittografica usata per proteggere quel sito.

Qualora doveste leggere che quel sito utilizza una tecnologia TLS, la più usata al giorno d’oggi, potrete stare tranquilli.

Non solo sicurezza e certificati: attenzione anche alla gestione del proprio denaro

Per cercare i casinò italiani più sicuri non si deve però guardare soltanto all’aspetto della sicurezza informatica di un certo sito, o alle licenze in suo possesso. Bisogna guardare anche alle modalità con cui si può gestire il proprio denaro all’interno di quel casinò.

Un casinò online valido e affidabile rispetta le regole dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dunque al suo interno dovrete aspettarvi senz’altro il rispetto del limite massimo di vincita incassabile direttamente nel conto di gioco: come citato nel sito ufficiale ADM, lo Stato può erogare al massimo 10.000€ direttamente al giocatore sul suo conto.

Inoltre, i casinò italiani devono consentire al giocatore di auto-imporsi limiti massimi di deposito settimanale o mensile. Questo rientra nell’ambito della protezione dall’eccesso al gioco, che potrebbe spesso sfociare in dipendenza.

Valutate eventuali collaborazioni con organizzazioni famose

Infine, ecco un altro dettaglio che potrebbe suggerire la piena affidabilità di un casinò: stiamo parlando delle collaborazioni con enti, aziende ed organizzazioni famose.

Quando un casinò può permettersi un certo tipo di collaborazioni (ad esempio un bookmaker che stringe accordi di partnership con grandi squadre sportive) ciò è senz’altro un ottimo segnale e suggerisce che quel sito ha un’eccellente reputazione.

Conclusioni: la scelta di un casinò dipende in gran parte dalla sicurezza offerta

Abbiamo appena visto i criteri più importanti per la valutazione della sicurezza dei casinò online nei quali vorrete giocare. Questi criteri ovviamente non sono esaustivi, ma per l’appunto sono i più importanti e primari da considerare: prima di giocare all’interno di un casinò, valutate questi aspetti.