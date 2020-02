Sconcerti a Cm.com: “Giocatori Juve rifiutano le idee di Sarri, possibile una rottura clamorosa”

Nonostante il primo posto in campionato in casa Juventus le cose non sembrano andare molto bene e il problema sembra essere Maurizio Sarri. Nelle scorse settimane, infatti, i tifosi hanno espresso il proprio malessere verso l’ex allenatore del Napoli ed anche i calciatori sembrano essere sulla medesima linea.

Ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto Mario Sconcerti il quale ha parlato della situazione che sta vivendo il club bianconero. Ecco quanto evidenziato: “Nella Juve vedo un non adattamento dei giocatori, una specie di piccolo rifiuto da parte dei giocatori nei confronti delle idee di Sarri. È una Juve troppo svogliata per essere vera. Non credo che ci sia grande feeling tra il complesso della squadra e l’allenatore”.

“Sarri è un uomo molto diretto e sincero. O questa situazione si evolve o si rompe in modo clamoroso”.

Da Torino, intanto, si interrogano sul motivo che ha portato la Juventus a scegliere proprio Maurizio Sarri. Il portale ilbianconero.com esordisce: “Sarri ufficializza la sua resa: alla Juve non vedremo mai il Sarrismo. Allora è giusto mandarlo via”.

Dopo la vittoria contro il Brescia, infatti, Maurizio Sarri ha praticamente ufficializzato di non poter far giocare la Juventus come il suo Napoli. Quindi, come riporta il portale ilbianconero.com, Sarri si è arreso già a febbraio soprattutto per tre motivi: Cristiano Ronaldo; Dybala ed Higuain; Pjanic.