Scontri Ultras, il Napoli rischia l’esclusione dalla Champions League? Cosa dice il regolamento UEFA

Per la prima volta nella sua storia, la SSC Napoli è ai Quarti di finale della Champions League. La strepitosa qualificazione degli azzurri, però, è stata macchiata dagli scontri pre e post partita, con gli Ultras tedeschi che hanno devastato parte della città.

Responsabili anche gli ultras azzurri. Ma, regolamento alla mano, i disordini possono essere causa di esclusione dalla Champions. Il regolamento UEFA sentenzia: “I club ospitanti e le associazioni nazionali sono entrambi responsabili dell’ordine e della sicurezza dentro e intorno allo stadio prima, durante e dopo le partite – recita la norma al comma 1 –. Tutte le associazioni e i club devono rispettare gli obblighi definiti dalla UEFA, sono responsabili per incidenti di qualsiasi tipo e possono esserne soggetti provvedimenti disciplinari e direttive a meno che non dimostrino che non sono stati negligenti in qualche modo nell’organizzazione della gara“.

La SSC Napoli, quindi, come da regolamento, non rischierebbe nessuna esclusione dalla competizione. Gli scontri, infatti, sono avvenuti distanti dallo stadio e sono stati contenuti nel limite delle possibilità. Eventualmente, per il Napoli, ci potrebbe essere solo una sanzione economica. A rischiare, invece, è il Francoforte. La UEFA, infatti, starebbe pensando di escludere la squadra dalle competizioni per i prossimi due anni.