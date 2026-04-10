Scontro frontale, muore ragazzo di 25 anni

Un drammatico incidente stradale ha segnato la serata di ieri nella provincia di Messina, dove due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Il violento impatto è avvenuto lungo la statale 113, nel territorio di Acquedolci, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

A bordo di una Volkswagen Golf viaggiavano Domenico Gerbino, 25 anni, alla guida, e Giuseppe Criscì, 54 anni. Con loro anche la figlia ventenne di Criscì, legata sentimentalmente al giovane conducente. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare: sono morti a causa delle gravi conseguenze dell’impatto.

La giovane è invece sopravvissuta, ma ha riportato ferite importanti ed è stata trasferita con urgenza all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Qui è stata presa in carico dai medici, che stanno monitorando attentamente la sua situazione clinica.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, la Golf si sarebbe scontrata con un’altra Volkswagen. Il conducente di quest’ultima ha riportato traumi non gravi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause dello scontro, mentre resta forte il dolore per una tragedia che ha colpito duramente il territorio.