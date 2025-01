Scontro social tra Karina Cascella e Beatrice Valli: attacchi e risposte infuocate tra le ex protagoniste di Uomini e Donne

Le festività natalizie non sono riuscite a placare gli animi tra Karina Cascella e Beatrice Valli, protagoniste di uno scontro social a colpi di storie Instagram che ha scatenato il caos. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha lanciato una serie di accuse contro l’influencer, arrivando a definirla “scroccona” e criticando anche il comportamento della sua famiglia, in particolare della sorella Ludovica, che secondo Karina sarebbe esclusa dal contesto familiare.

Scontro social

Il tutto è iniziato quando Karina, nelle sue storie, ha espresso disappunto verso le influencer che, grazie alle sponsorizzazioni, godono di vacanze gratuite e di prodotti senza dover sborsare denaro. I suoi follower le hanno chiesto di fare nomi, e la Cascella ha risposto senza peli sulla lingua, nominando Beatrice Valli come “scroccona dell’anno”. In una storia, Karina ha scritto: “Ti auguriamo tutti di lavorare molto nel nuovo anno, ma anche di spenderli questi soldi e non di scroccare soltanto, magari con un po’ di simpatia e umiltà in più”. Non si è limitata a criticarla a livello professionale, ma anche sul piano personale, accusandola di essere una persona arrogante e priva di umiltà.

In aggiunta, Karina ha toccato un aspetto più personale, accusando Beatrice di escludere sua sorella Ludovica: “Ti auguriamo un 2025 ricco di lavoro, ma ti auguriamo anche un po’ più di simpatia e amore per una sorella che viene praticamente sempre esclusa”. Il tono dell’ex opinionista è stato particolarmente aspro, e l’attacco non si è fermato qui. Karina ha invitato Beatrice a “tirare fuori la carta dal portafoglio” invece di approfittare degli altri, ribadendo che, secondo lei, “è ovvio che ti dicano quattro cose” se non sei umile.

La risposta di Beatrice Valli

Beatrice Valli non ha tardato a rispondere. In una storia Instagram, senza mai fare direttamente il nome di Karina, ha lanciato la sua frecciatina: “Sii quel tipo di donna che eleva l’energia dell’ambiente. Ci sono già abbastanza frustrati in giro. La parola giusta è frustrati”. Un chiaro riferimento alla Cascella, che ha così alimentato lo scontro tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne.

Quello che doveva essere un momento di serenità natalizia si è trasformato in un acceso botta e risposta tra le due, facendo parlare moltissimo sui social. La tensione tra Karina e Beatrice, ormai evidente, si è consumata nelle ultime ore, con dichiarazioni dure che probabilmente non si fermeranno qui.