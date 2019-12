Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallusti a causa del programma di Barbara D’Urso

Sui social c’è stato uno scontro molto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallustio,molto probabilmente a causa di Barbara D’Urso. Ecco cos’è successo.

Il MOTIVO DELLO SCONTRO – In una delle ultime puntate del programma di Barbara D’Urso, che va in onda su canale 5, è stato ospite in diretto collegamento Sergio Vessicchio, giornalista escluso dall’albo a causa delle sue affermazioni razziste e misogene, soprattutto in ambito sportivo. Dopo poco dalla ripresa del collegamento l’uomo ha cominciato ad inveire contro Barbara D’Urso e tutti i suoi programmi.

ALESSANDRO SALLUSTI ATTACCA SELVAGGIA LUCARELLI – Riprendendo le parole di Selvaggia Lucarelli, che non ha mai apprezzato i programmi della D’Urso, Alessandro Sallusti ha attaccato la giornalista. “Non so se la Lucarelli moralista delle lobby del Fatto Quotidiano, quella delle due morali, cioè una per loro e un’altra per noi parli in quanto esperta di zocc*laggine o di giornalismo, professione a cui è ufficialmente approdata solo lo scorso anno nel sottoelenco dei pubblicisti, nonostante da anni ci inondi di suoi scritti nessuno dei quali gli è valso il Pulitzer. Più probabilmente la Lucarelli, come tante donne, è soltanto accecata dall’invidia per le donne belle e di successo (è invece attratta dagli uomini di successo). Ha tentato con la Tv (Isola dei famosi, La Fattoria, varie trasmissioni di gossip più o meno trash e fallite), ma non è diventata né la D’Urso né la Parietti e si deve accontentare di fare la giurata a Ballando con le Stelle; ha provato con i social, ma non è diventata la Ferragni; le comparsate teatrali non l’hanno fatta diventare una novella Ottavia Piccolo; nel giornalismo la sua direzione di Rolling Stone è durata solo tre mesi e, a proposito di etica, è famosa per avere messo in circolo un video hot privato di una giovane Belen […]”.