Kvaratskhelia, scontro PSG con la nazionale georgiana: “Convocato da infortunato”

Kvaratskhelia con il Rubin nel 2019 , fonte: Wikipedia

Khvicha Kvaratskhelia, dopo l’addio al Napoli per circa 70 milioni di euro e l’approdo al Paris Saint-Germain nello scorso gennaio, ha rapidamente conquistato Parigi con giocate spettacolari e una Champions League vinta da protagonista. Ma oggi, il suo nome torna sulle prime pagine non per i gol, bensì per un caso che agita i rapporti tra club e nazionale.

Il fantasista georgiano ha infatti subito un problema muscolare durante la sfida di campionato contro l’Auxerre, un guaio che lo ha già tenuto lontano dal campo nel prestigioso match di Champions contro il Barcellona. Nonostante questo stop, la nazionale della Georgia ha deciso di inserirlo comunque tra i convocati per le gare cruciali contro Spagna e Turchia, mandando su tutte le furie il PSG.

Dalla Francia trapela stupore e irritazione: secondo AS, lo staff parigino considera Kvaratskhelia ancora non idoneo al rientro, tanto che non sarà disponibile neanche per la prossima partita contro il Lille. La sensazione è che il club voglia evitare qualsiasi rischio di ricaduta, soprattutto in vista dei prossimi impegni internazionali.

Per questo motivo, a Parigi starebbero pensando di intervenire direttamente presso la federazione georgiana, chiedendo cautela e collaborazione con i propri medici. Il timore è chiaro: che la voglia di aiutare la nazionale possa spingere Kvara a forzare i tempi, mettendo a repentaglio il suo recupero e il resto della stagione.

