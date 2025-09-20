sabato, Settembre 20, 2025
Calcio

Noa Lang, acquisto sbagliato o ha bisogno solo di tempo? La richiesta di Conte all’acquisto da oltre 25 milioni

Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Il colpo di mercato dell’estate azzurra porta il nome di Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato dal PSV per una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Un investimento importante da parte del Napoli, che ha voluto puntare sulla sua qualità, velocità e imprevedibilità, garantendosi un profilo di prospettiva internazionale.

Eppure, nelle prime settimane di stagione, il talento orange ha visto il campo soltanto a sprazzi, lasciando a molti tifosi la sensazione di un’integrazione ancora tutta da costruire. Alla base di questo avvio rallentato non c’è un giudizio negativo di Antonio Conte sul giocatore, bensì la volontà precisa di inserirlo con gradualità nel sistema di gioco.

L’allenatore pugliese, come da tradizione, pretende molto dai suoi esterni, non solo in fase offensiva ma soprattutto in quella di ripiegamento. Una filosofia che impone sacrificio e disciplina tattica, qualità che Lang dovrà assimilare prima di diventare un punto fermo nello scacchiere partenopeo.

Lo stesso calciatore, durante la conferenza stampa di presentazione, aveva anticipato questa esigenza. La sensazione è che i tifosi dovranno attendere ancora un po’ prima di vedere Noa Lang protagonista assoluto. Non a caso, anche nella prossima gara contro il Pisa, l’olandese potrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

