Scopri il mondo Candolini, visita il nuovo sito dedicato alla grappa della tradizione

La grappa è una delle eccellenze di cui l’Italia si vanta, e tra i nomi più noti e apprezzati spicca sicuramente Candolini, una grappa che affonda le sue radici nel 1898 e che si è affermata nel corso dei decenni come una delle più apprezzate sia in Italia che nel mondo, grazie alla sua qualità inconfondibile e a peculiarità uniche che la rendono un vero e proprio gioiello.

Fin dagli esordi, Candolini si è distinta per la sua morbidezza, trasparenza e purezza, caratteristiche che ancora oggi ne definiscono l’essenza. La grappa è il risultato di una tradizione tramandata di generazione in generazione, una maestria affinata attraverso l’uso di due tecniche di distillazione: il metodo discontinuo su alambicchi, che esalta l’aromaticità delle vinacce, e il metodo continuo su colonna, che garantisce freschezza e limpidezza al distillato.

Entrata a far parte di Fratelli Branca Distillerie nel 1987, Candolini ha trovato una nuova casa e una dimensione internazionale. Mantenendo intatte la sua identità e la coerenza con la filosofia “Novare Serbando”, il marchio si è evoluto, affiancando ai suoi metodi tradizionali tecniche innovative che l’hanno resa moderna e in linea con i gusti contemporanei. Come recita il suo slogan, Candolini è come appare: limpida, essenziale, eppure ricca di sfumature che sorprendono anche i palati più esigenti.

La gamma di prodotti Candolini è ampia e variegata, pensata per soddisfare ogni tipo di gusto. Tra le proposte più amate troviamo la Candolini Bianca, una grappa fresca e delicata, dal profumo floreale e dal gusto equilibrato, perfetta da gustare dopo i pasti. Per chi cerca una grappa più complessa, la Candolini Classica offre un bouquet ampio e armonioso, con sfumature che vanno dai fiori gialli alle spezie orientali. E per i veri intenditori, la Candolini Riserva affina per oltre 18 mesi in botti di rovere, acquisendo un carattere intenso e maturo, che la rende un prodotto davvero unico, dal gusto equilibrato ed elegante.

Oggi, Candolini celebra questa ricca eredità con il lancio del suo nuovo sito web, una vetrina digitale che invita gli amanti della grappa a scoprire tutti i segreti e le sfumature di un prodotto che ha conquistato il cuore degli italiani.

Con il lancio del nuovo sito, Candolini si propone di condividere la sua storia e i suoi punti di forza con un pubblico sempre molto attento e curioso. Il sito permette di esplorare ogni aspetto dell’universo Candolini, dalla storia della distilleria, nata nel cuore del Friuli, alle caratteristiche di ogni singola grappa. Grazie a un design moderno e intuitivo, è possibile immergersi nei dettagli delle diverse varianti, scoprendo i processi di distillazione e invecchiamento che conferiscono a ogni bottiglia un sapore unico.

Navigando nel sito, inoltre, si ha l’opportunità di scoprire come Candolini sia riuscita a evolversi nel tempo senza mai perdere il legame con le sue origini. La distilleria fu fondata da Giovanni Giustino Candolini a Tarcento, in Friuli, e ben presto conquistò una reputazione eccellente per la qualità delle sue grappe. Dopo due guerre mondiali e importanti trasformazioni sociali, Candolini è riuscita a mantenere la propria unicità grazie a un’attenta selezione delle materie prime e a metodi di distillazione all’avanguardia. L’ingresso in Fratelli Branca Distillerie nel 1987 ha dato nuovo slancio al marchio, portandolo verso una dimensione internazionale.

Il nuovo sito Candolini è molto più di una vetrina digitale: è un viaggio affascinante alla scoperta di una grappa che ha fatto la storia, con la promessa di offrire un’esperienza di gusto ineguagliabile. Che si tratti di curiosare sulle caratteristiche di una classica Candolini Bianca o di scoprire cosa rende la Candolini Riserva un prodotto di così elevato spessore, ogni appassionato potrà trovare sul sito tutte le informazioni per vivere al meglio l’esperienza Candolini. Visitarlo è unmodo per scoprire l’universo di una grappa che incarna tradizione, qualità e innovazione.