Scopri le spiagge di Portovenere con il Timone

Consigli per trovare il tuo angolo di Paradiso

Con l’arrivo della bella stagione, aumenta la voglia di rilassarsi e ricaricare le energie in un ambiente naturale e rigenerante. E quale modo migliore di farlo se non in spiaggia, immersi nella bellezza di Portovenere e dei suoi dintorni? In questo articolo, seguendo i consigli di Antonella, patron della pizzeria il Timone e del ristorante il Carugio. Seguiteci per consigli utili per trovare la vostra spiaggia ideale nella zona, considerando le diverse esigenze di famiglie, amanti degli animali e appassionati di trekking.

Spiagge a Portovenere: tra bellezza e biodiversità

Certo, le spiagge in Liguria sono strette e spesso composte da sassi o ciottoli, ma la zona di Portovenere e del Levante Ligure offre paesaggi mozzafiato per cui vale la pena organizzare una visita. Qui c’è poi una natura incontaminata di grande valore, dal momento che ci troviamo all’interno del Santuario dei Cetacei, un’area naturale protetta caratterizzata da una grande biodiversità. Le acque cristalline del Mar Ligure sono perfette per praticare snorkeling, immersioni, canoa, kayak, windsurf e SUP.

Le spiagge di Portovenere si dividono in spiagge libere e stabilimenti balneari, e in questo articolo vi daremo alcuni consigli su quali scegliere in base alle vostre esigenze.

Stabilimenti balneari a Portovenere: comodità, relax e servizi

Se preferite la comodità di una spiaggia attrezzata con tutti i servizi, a Portovenere potrete scegliere tra diverse opzioni, come Le Terrazze Beach and Pool, Bagno Arenella e Sporting Beach. Questi stabilimenti offrono ombrelloni, sdraio, lettini, docce, zone d’ombra e servizi bar, garantendo una giornata di relax e divertimento in un contesto incantevole.

Spiagge libere a Portovenere: immergersi nella natura

Per chi ama la natura e desidera vivere un’esperienza più selvaggia e autentica, le spiagge libere di Portovenere offrono la possibilità di scoprire angoli nascosti e incontaminati. Tra queste, troviamo la Grotta di Byron e Calata Doria. Ricordatevi però di portare con voi l’attrezzatura necessaria per affrontare le pietre e gli scogli, e di organizzare il pranzo in anticipo, magari facendo un salto al Ristorante Pizzeria il Timone per un delizioso take away.

Scopri la mappa delle spiagge di Portovenere qui.

Spiagge mozzafiato: Trekking verso Le Rosse e Le Nere

Per coloro che amano il trekking e desiderano unire l’esplorazione delle spiagge alla scoperta di panorami mozzafiato, le escursioni verso le spiagge delle Rosse, la spiaggetta di Albana e la spiaggia delle Nere sono un’opzione imperdibile. Queste sono raggiungibili solo via mare o attraverso sentieri molto impegnativi, ma offrono un’esperienza unica. Sarete a stretto contatto con la natura e potrete godervi l’opportunità di immergervi in acque cristalline circondate da imponenti scogliere di diaspro rosso e sassi scuri.

Piscina naturale di Portovenere 2023

Per un paio di volte l’anno questo meraviglioso ambiente marino diventa uno spazio fruibile appieno da parte di tutti, una valida occasione per unire il divertimento alla contemplazione di tanta bellezza.

L’accesso alla “piscina naturale” è permesso sia da Portovenere che dalla spiaggia del Carlo Alberto alla Palmaria. Lo specchio d’acqua è costantemente monitorato da forze dell’ordine, pronte ad intervenire in caso di necessità anche semplicemente fornendo un passaggio a traino con i propri acquascooter.

Anno dopo anno per noi è diventato un appuntamento imperdibile, l’occasione per ammirare Portovenere e la chiesa di San Pietro da una prospettiva unica e per fare un bagno in un contesto a dir poco superlativo. Ben equipaggiati di gonfiabili, pinne e maschera non vediamo l’ora di compiere il nostro “viaggio nel tempo” nella natura di questo tratto di costa spezzina.

Spiagge sull’isola Palmaria: itinerario per la vostra vacanza 2023

Le spiagge dell’Isola Palmaria sono incantevoli, le più belle del Golfo di La Spezia. Per scoprirla al meglio abbiamo creato un itinerario per trascorrere una giornata indimenticabile al mare. Infatti, la Palmaria è completamente visitabile a piedi, grazie a un sentiero che la percorre interamente. Se vuoi qualche consiglio, qui trovi più informazioni sulle spiagge dell’isola Palmaria, su come raggiungerla e i sentieri da percorrere, con una mappa a cui fare riferimento.

Itinerario tra le spiagge del Golfo spezzino: l’anello della Palmaria

Recatevi al Terrizzo tramite servizio di taxi boat o Cooperativa Barcaioli di Portovenere, da qui iniziate il vostro percorso scegliendo il sentiero panoramico che percorre tutto il perimetro dell’isola. Preparatevi per un’escursione di circa 4 ore, durante le quali potrete ammirare panorami mozzafiato!

Dopo aver superato un piccolo stabilimento balneare, troverete la spiaggia libera di Punta Secco, un luogo perfetto per rilassarsi e godersi il bellissimo tratto di costa. Se proseguite lungo il sentiero raggiungerete il punto più alto dell’isola: qui si trovano i resti del Forte Cavour e il Centro di Educazione Ambientale, un ex forte militare trasformato in un centro per l’educazione ambientale sul campo.

Seguendo le indicazioni per Pozzale, dopo una discesa tra la rigogliosa vegetazione mediterranea tipica dell’isola, raggiungerete la spiaggia di Cala del Pozzale. Qui potrete riposarvi e magari gustare un pranzo al sacco prima di intraprendere l’ultimo tratto del percorso. Se non avete ancora voglia di fermarvi, potete tornare in quota e seguire il sentiero panoramico fino a raggiungere i resti della Batteria Albini e il Forte Umberto I, due antiche installazioni militari che offrono una vista spettacolare sul mare e sulla Torre Scola.

Infine, imboccate la strada asfaltata e dirigetevi verso il mare, dove potrete ammirare nuovamente il bellissimo borgo di Porto Venere. In pochi minuti, arriverete a Terrizzo, pronti per riprendere il taxi boat e tornare sulla terra ferma.

Questo è il tragitto coperto dall’anello dell’isola Palmaria, un sentiero di trekking che vi permetterà di esplorare le meraviglie dell’Isola Palmaria, immergendovi nella natura e nella storia di questo affascinante angolo di Liguria. Ricordatevi di indossare scarpe adatte e di portare con voi acqua e cibo per l’escursione. Buon divertimento!

In conclusione, le spiagge di Portovenere e dintorni offrono una vasta gamma di scelte per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori. Che siate amanti del relax, della natura selvaggia, delle attività sportive o in cerca di spiagge adatte alla famiglia, in questo angolo di Liguria troverete sicuramente il vostro luogo ideale.